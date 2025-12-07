OGC Nice : Haise va rester en poste… en attendant le coup de grâce du RC Lens ?
OGC Nice : Haise va rester en poste… en attendant le coup de grâce du RC Lens ?

OGC Nice : Haise va rester en poste… en attendant le coup de grâce du RC Lens ?
William Tertrin
7 décembre 2025

Tout juste battu par Angers, l’OGC Nice vient d’enchaîner une 7e défaite de suite. Franck Haise a tout de même été confirmé à son poste, mais le prochain match de Ligue 1 contre le RC Lens pourrait-il rebattre les cartes ?

L’OGC Nice est plus que jamais plongé dans une crise sans précédent. Devant moins de 10 000 spectateurs, les Aiglons ont essuyé une septième défaite de suite toutes compétitions confondues, cette fois contre Angers ce dimanche (0-1).

Désormais, les hommes de Franck Haise, déjà perturbés par les incidents de dimanche dernier, devront renouer avec la Ligue Europa (0 point) face à Braga, puis se déplacer à Lens pour le dernier match de l’année en Ligue 1. Un match particulier pour Haise face à son ancienne équipe, qui a d’ailleurs beaucoup de mal contre le Gym depuis plusieurs saisons. Mais les Sang et Or sont leaders et presque intouchables à Bollaert (1 seule défaite cette saison). À la fin de la rencontre, Haise a, comme depuis plusieurs semaines, tenté de mettre des mots sur les maux de son équipe.

Haise ne démissionnera pas

« Ce qui compte c’est d’essayer de comprendre. On comprend vite quand on voit notre fébrilité. Il y a eu des choses intéressantes, mais on voyait bien cette fébrilité technique, pour engager plus de monde aussi. La crainte ou la peur, ce n’était peut-être pas ce soir. C’est très bien (de voir les joueurs ensemble). C’est important de rester ensemble, les joueurs n’ont pas le choix. Malgré nos difficultés, les gars n’ont pas lâché. On s’est créé des occasions. Il y a des qualités même s’il nous manque du monde. C’est petit pas par petit pas. On vient de perdre 7 matchs de suite, on ne change pas une dynamique en l’espace de 3 jours. On se prépare pour le match de jeudi contre Braga et celui de Lens », a conclu Haise, qui a totalement écarté l’idée de proposer à nouveau sa démission avant les deux nouveaux rendez-vous de la semaine prochaine.

« C’est la première fois que je connais ça. C’est très particulier. Pour l’électrochoc, je l’ai déjà proposé. Je me vais pas me proposer toutes les semaines. La position est déjà délicate. Quand vous avez une grande partie du public contre vous, forcément que c’est plus compliqué. On a besoin de tout le monde et que tout le monde aille dans le même sens ».

De son côté, le président Fabrice Bocquet a également tranché la question de l’avenir d’Haise : « La question du limogeage de Franck Haise ne se pose pas à partir du moment qu’il a l’envie d’être ici. On continue tous ensemble ». Reste à voir si le discours sera le même en cas de défaite à Lens, surtout que la trêve de Noël arrivera ensuite.

