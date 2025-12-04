OGC Nice : ça a chauffé en interne, Haise ne voulait pas être seul dans sa chute !

Vague de tensions à l’OGC Nice : dans la tourmente, Franck Haise a envisagé un départ tonitruant, impliquant tout l’encadrement sportif. Le président Fabrice Bocquet, en première ligne, a révélé pour L’Équipe les coulisses d’une crise humaine qui secoue le club et laisse planer le doute sur l’avenir de ses cadres les plus influents.

Un entraîneur sur le point de partir… pas seul

Tout a basculé en début de semaine, quand Franck Haise, fragilisé par la gravité de la situation, prend l’initiative d’un geste fort. L’entraîneur ne se contente pas d’évoquer sa volonté de quitter l’OGC Nice. Il va plus loin : selon Bocquet, Haise propose que le trio qu’il forme avec le président et Florian Maurice (directeur sportif) parte ensemble, unis dans cette décision inédite. Derrière l’aspect spectaculaire, c’est une expression rare de solidarité et d’épuisement collectif. « C’est Franck qui m’a contacté lundi, il a parlé de sa volonté de démissionner, mais aussi que nous devrions le faire tous les trois », confie le président niçois, décrit-il dans un moment de tension extrême.

À travers ce « pacte de départ », l’émotion et le découragement transparaissent. Haise, visiblement marqué, explique ne plus avoir la force d’avancer, citant sa « solidarité avec les joueurs ». Le climat au club, déjà alourdi, devient plus lourd encore après cette proposition.

« On a échangé ensemble et le ton est un peu monté »

Face à la demande de démission collective formulée par Haise, Fabrice Bocquet refuse de se retirer. Il assume sa place pour préserver la stabilité de l’institution : « Ce n’était pas ma réflexion du moment. Je voulais être là pour les salariés du club et pour l’institution OGC Nice. » Le président, conscient de l’état de fragilité du vestiaire, accepte – le lendemain – la démission de son coach, considérant la décision de Haise comme « ferme et irrévocable ».

En effet, Bocquet a également indiqué qu’il avait vu Haise ce jeudi, avec Jean-Claude Blanc et Florian Maurice. « On a échangé ensemble jeudi matin et le ton est un peu monté, mais ce n’est pas surprenant parce qu’on a tous des personnalités assez sanguines. Mais à la fin de la réunion, on s’est dit que ça faisait du bien de s’être dit ça, et maintenant on avance », a-t-il révélé.

Quel avenir pour Haise et Maurice à Nice ?

L’onde de choc n’a pas fini de traverser le club. Si la démarche de Haise a été claire, celle de Florian Maurice diffère. D’après Bocquet, le directeur sportif n’a pas partagé l’envie de partir : « Ce n’était pas l’état d’esprit de Florian. » La question de son état psychologique reste donc en suspens, alors que l’avenir du duo reste incertain.

Pour le président niçois, la suite appartient désormais à chacun des membres de ce triumvirat. « Ça lui appartient de voir comment il veut avancer », relaie-t-il concernant Haise, tout en pointant l’inconnue que représente la position de Maurice : « Il faut surtout voir dans quelles dispositions psychologiques se trouve Florian. » Une indécision pleine de gravité, qui rappelle combien la charge émotionnelle est lourde dans cette crise interne.

La question de la reconstruction, autant sportive qu’humaine, s’impose alors à Nice. Dans une atmosphère pesante, chaque acteur va devoir choisir son camp, repenser son engagement et se relever après la tempête.