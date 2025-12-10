Antoine Griezmann (34 ans), sous contrat à l’Atlético Madrid jusqu’en juin 2027, pourrait rejoindre d’autres cieux plutôt inattendus.

Antoine Griezmann pourrait vivre un été explosif. Malgré un contrat courant jusqu’en 2027 avec l’Atlético de Madrid, le Français pourrait envisager de quitter le club espagnol pour changer d’air. L’idée de quitter LaLiga cesse d’être un simple bruit de couloir et se transforme en véritable scénario étudié par le joueur et son entourage.

L’Atlético sait que l’été prochain sera décisif. Griezmann a été un pilier de l’équipe depuis dix ans, mais les offres venues de championnats émergents se multiplient et deviennent de plus en plus alléchantes. À 33 ans, le Français sait qu’il pourrait signer son dernier gros contrat professionnel et observe ces propositions avec attention.

L’Arabie Saoudite fait réfléchir Griezmann

L’Arabie Saoudite, notamment, a activé le dossier. Selon Fichajes, plusieurs clubs du royaume ciblent Griezmann comme leur futur grand coup médiatique. Les offres dépassent largement les 30 millions d’euros par saison, un salaire impossible à égaler pour l’Atlético et pour l’OM, un temps intéressé. L’objectif des clubs saoudiens n’est pas seulement sportif, mais aussi marketing : attirer une star capable d’augmenter la visibilité mondiale de leur championnat.

Cette offensive arrive à un moment clé pour Griezmann. Le joueur de 34 ans reste discret, mais son entourage confirme que l’offre saoudienne ne passera pas inaperçue. Dans les prochaines semaines, les contacts devraient s’intensifier, tant avec ses représentants qu’avec le club madrilène, qui devra se positionner face à ce scénario inédit. L’Atlético sait qu’il ne pourra pas rivaliser financièrement. Hormis le PSG, qui le pourrait d’ailleurs ?