ASSE Mercato : l’arrivée d’Enzo Bardeli validée par un ancien coach des Verts

Selon Laurent Batlles, Enzo Bardeli, le milieu de Dunkerque, présente le profil idoine pour renforcer l’ASSE cet hiver.

Joueur le plus décisif de Ligue 2 avec 7 buts et 4 passes décisives, Enzo Bardeli a encore fait parler de lui samedi dernier en marquant contre les Verts (1-0). Le président de l’USLD Selcuk Demir a tenu à rappeler l’importance du joueur pour Dunkerque, tout en envoyant un message à son entourage alors qu’un départ est évoqué cet hiver : « C’est un enfant du club, un Dunkerquois. Il est très important pour nous, au-delà du sportif. Il ne faut pas oublier ce que l’USLD a apporté à Enzo et surtout ce que Demba Ba a apporté à Enzo. Il était utilisé avec parcimonie par Mathieu Chabert dans un rôle qui n’était pas le sien. C’est Demba Ba et Luis Castro qui ont compris son potentiel, l’ont placé au coeur du jeu et donné les clés du camion. Je trouverais juste dommage qu’il parte sans avoir donné le sentiment d’une optique où les deux parties gagnent. J’espère que son entourage n’oubliera pas que l’USLD lui a permis de se développer. »

Batlles milite pour Bardeli à l’ASSE

Un message clair à l’entourage du milieu de terrain et aux clubs qui le lorgnent, ce qui est le cas de l’ASSE. Chez les Verts, Bardeli a marqué des points samedi dernier et nombreux sont ceux qui aimeraient voir les dirigeants stéphanois miser sur lui en janvier, au Mercato. C’est le cas de Laurent Batlles, l’ancien coach de l’ASSE, qui a dit tout le bien qu’il pense de Bardeli dans un entretien accordé au site Evect. « Cet hiver, je renforcerais peut-être le milieu de terrain parce qu’il est vrai qu’Aïmen (Moueffek) est assez fragile, que Flo’ (Tardieu) et Jaber jouent presque tous les matchs, a confié Batlles. Je pense que ça manque un peu de valeur athlétique. Ce qu’ils avaient avec Ekwah, ils ne l’ont peut-être plus. Il leur faudrait aussi peut-être quelqu’un capable de faire plus de différences au milieu de terrain parce qu’aujourd’hui, le seul qui marque des buts au milieu quasiment, c’est Flo’, sur coups de pied arrêtés essentiellement. Par exemple, aujourd’hui, ce que fait Bardeli à Dunkerque, c’est exactement ce qu’il manque, quelqu’un qui sait finir les actions au milieu. Devant, tout le monde marque et tout le monde est décisif mais au milieu il n’y en a vraiment qu’un, c’est Flo’ sur coups de pieds arrêtés. Aujourd’hui, si tu veux monter, tes milieux doivent être plus décisifs qu’ils ne le sont aujourd’hui. » Et décisif, Bardeli sait l’être. Il l’a encore démontré samedi dernier…