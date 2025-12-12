ASSE Mercato : Laurent Batlles s’immisce dans l’épineux dossier Lucas Stassin

L’ancien coach de l’ASSE Laurent Batlles estime que Kilmer Sports a eu raison de ne pas ouvrir la porte à Lucas Stassin l’été dernier

Laurent Batlles, l’ancien coach de l’ASSE, sans club depuis son départ de Clermont l’an dernier, réside toujours dans la région stéphanoise et il reste un spectateur attentif de l’actualité de l’ASSE, qu’il a balayée dans un entretien accordé au site Evect. Batlles a notamment évoqué le Mercato et milité pour l’arrivée d’Enzo Bardeli (Dunkerque). « Cet hiver, je renforcerais peut-être le milieu de terrain parce qu’il est vrai qu’Aïmen (Moueffek) est assez fragile, que Flo’ (Tardieu) et Jaber jouent presque tous les matchs, a confié Batlles. Je pense que ça manque un peu de valeur athlétique. Ce qu’ils avaient avec Ekwah, ils ne l’ont peut-être plus. Il leur faudrait aussi peut-être quelqu’un capable de faire plus de différences au milieu de terrain parce qu’aujourd’hui, le seul qui marque des buts au milieu quasiment, c’est Flo’, sur coups de pied arrêtés essentiellement. Par exemple, aujourd’hui, ce que fait Bardeli à Dunkerque, c’est exactement ce qu’il manque, quelqu’un qui sait finir les actions au milieu. Devant, tout le monde marque et tout le monde est décisif mais au milieu il n’y en a vraiment qu’un, c’est Flo’ sur coups de pieds arrêtés. Aujourd’hui, si tu veux monter, tes milieux doivent être plus décisifs qu’ils ne le sont aujourd’hui. » Et décisif, Bardeli sait l’être. Il l’a encore démontré samedi dernier…

Batlles apprécie le message envoyé par KSV, plein d’ambition

Dans son entretien, Batlles a aussi évoqué le cas Lucas Stassin. Auteur de 12 buts en L1 la saison passée, le jeune attaquant belge avait été retenu par Kilmer Sports malgré son intention de quitter l’ASSE et des offres supérieures à 20 M€. « Je pense que c’est exactement ce qu’il fallait faire, estime Batlles. Il est vrai que cela tranche par rapport à ce qu’on a pu vivre auparavant à Saint-Étienne. Quand un joueur sortait, il était de suite vendu. Ils avaient les moyens de le garder, peu importe l’offre et ça c’est plaisant. Pour le club, pour le groupe, on voit que personne n’est au-dessus de l’institution et qu’il n’y a pas que l’aspect financier qui rentre en compte. C’est quelque chose qu’ils ont identifié et ils s’y tiennent. Après, il y a des hauts et des bas, comme par exemple la saison de Stassin qui n’est peut-être pas aujourd’hui à la hauteur de ce qu’il avait prouvé en Ligue 1. C’est toujours difficile de descendre de niveau, de faire une saison identique à une autre. Il faut laisser le temps au temps. Ils ont su garder les joueurs qu’ils voulaient conserver. Les personnes qui sont arrivées seront là dans la durée. » Un avis bien tranché.