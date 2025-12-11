ASSE Mercato : Horneland met un gros stop à l’arrivée de Bardeli !

Lors de sa conférence de presse du jour, l’entraîneur de l’ASSE Eirik Horneland a glissé un indice sur le prochain Mercato des Verts. Et celui-ci a de quoi surprendre…

Eirik Horneland est confronté à une cascade de blessures pour le prochain match de l’ASSE contre Bastia, et pour celui en Coupe de France qui suivra, à Nice. Le Norvégien l’a indiqué ce jeudi en conférence de presse : Lamba est forfait jusqu’en 2026 et c’est également le cas de Ferreira, Annan, Traoré, Duffus et Moueffek. Eymard est également forfait contre Bastia alors que Cardona et Boakye sont incertains.

Horneland s’estime assez fourni au milieu

Cette hécatombe a incité un journaliste présent à L’Etrat à demander à Horneland si les absences pourraient avoir une incidence sur le prochain Mercato. Et la réponse du Norvégien a été la suivante : « Je ne pense pas. On a un gros effectif et les absences permettent aux jeunes d’avoir du temps de jeu, c’est important pour eux de prendre plus d’expérience. C’est comme ça qu’ils grandiront. Le Mercato peut permettre d’apporter plus de flexibilité à l’effectif, de le rééquilibrer. En défense peut-être. Mais au milieu et en attaque, l’effectif est déjà bien chargé, peut-être même un peu trop. » En attaque, difficile de contrarier le point de vue d’Horneland, mais au milieu, avec l’absence d’Ekwah, les blessures toujours aussi fréquentes de Moueffek, on pouvait penser que la priorité de l’hiver irait vers la venue d’un ou deux joueurs dans ce secteur. Les propos d’Horneland mettent donc un sérieux coup de frein à l’éventuelle arrivée d’Enzo Bardeli, le milieu de Dunkerque, annoncé sur les tablettes de l’ASSE depuis l’été dernier et buteur face aux Verts samedi dernier.