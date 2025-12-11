À LA UNE DU 11 DéC 2025
[17:30]FC Nantes : une ancienne figure de l’ASSE a snobé les Kita
[17:00]RC Lens : une signature et un grand retour annoncés !
[16:30]ASSE Mercato : Horneland met un gros stop à l’arrivée de Bardeli !
[16:00]FC Nantes : Waldemar ou Franck, lequel des deux Kita est le plus responsable de la crise ?
[15:00]Mercato : une recrue force l’OM et l’OL à un premier bras de fer cet hiver ! 
[14:00]RC Lens Mercato : les chiffres exacts tombent pour Haidara, c’est un gros braquage !
[13:41]Mercato : le FC Barcelone a flashé sur une pépite… convoitée par les Kita au FC Nantes !
[13:15]Real Madrid : l’avenir de Xabi Alonso va se décider… en moins d’une semaine
[12:51]ASSE : Horneland annonce deux grands retours mais aussi une cascade d’absents face à Bastia
[12:30]PSG Mercato : un énorme coup raté de peu, et c’est Luis Enrique qui en fait les frais
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : Horneland met un gros stop à l’arrivée de Bardeli !

Par Laurent Hess - 11 Déc 2025, 16:30
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Lors de sa conférence de presse du jour, l’entraîneur de l’ASSE Eirik Horneland a glissé un indice sur le prochain Mercato des Verts. Et celui-ci a de quoi surprendre…

Eirik Horneland est confronté à une cascade de blessures pour le prochain match de l’ASSE contre Bastia, et pour celui en Coupe de France qui suivra, à Nice. Le Norvégien l’a indiqué ce jeudi en conférence de presse : Lamba est forfait jusqu’en 2026 et c’est également le cas de Ferreira, Annan, Traoré, Duffus et Moueffek. Eymard est également forfait contre Bastia alors que Cardona et Boakye sont incertains.

Horneland s’estime assez fourni au milieu

Cette hécatombe a incité un journaliste présent à L’Etrat à demander à Horneland si les absences pourraient avoir une incidence sur le prochain Mercato. Et la réponse du Norvégien a été la suivante : « Je ne pense pas. On a un gros effectif et les absences permettent aux jeunes d’avoir du temps de jeu, c’est important pour eux de prendre plus d’expérience. C’est comme ça qu’ils grandiront. Le Mercato peut permettre d’apporter plus de flexibilité à l’effectif, de le rééquilibrer. En défense peut-être. Mais au milieu et en attaque, l’effectif est déjà bien chargé, peut-être même un peu trop. » En attaque, difficile de contrarier le point de vue d’Horneland, mais au milieu, avec l’absence d’Ekwah, les blessures toujours aussi fréquentes de Moueffek, on pouvait penser que la priorité de l’hiver irait vers la venue d’un ou deux joueurs dans ce secteur. Les propos d’Horneland mettent donc un sérieux coup de frein à l’éventuelle arrivée d’Enzo Bardeli, le milieu de Dunkerque, annoncé sur les tablettes de l’ASSE depuis l’été dernier et buteur face aux Verts samedi dernier.

ASSEUSL Dunkerque

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, USL Dunkerque