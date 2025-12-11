FC Nantes : Rothen glisse ses conseils à Kantari, les supporters s’étranglent !

Selon Jérôme Rothen, le nouveau coach du FC Nantes Ahmed Kantari n’a pas 36 solutions pour sortir les Canaris de l’impasse…

C’est officiel depuis ce midi : Luis Castro est remplacé par Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes. Adjoint d’Antoine Kombouaré de janvier à mai 2025 au sein du FC Nantes, Ahmed Kantari connaît bien l’institution et une partie du groupe professionnel. Un atout pour rapidement trouver les clés de la relance du FC Nantes, dès vendredi soir, à l’occasion du déplacement à Angers. Kantari sera épaulé par deux adjoints – Eric Blahic et Stéphane Mangione -, d’un préparateur physique – Gilles Marambaud – et de Faouzi Amzal qui reste au poste d’entraîneur des gardiens de but.

Kantari devra s’inspirer de Kombouaré

Dans son émission hier, sur RMC, Jérôme Rothen a d’abord pris la défense de Luis Castro en expliquant que c’était « mission impossible » pour le Portugais à Nantes, qu’il n’était pas possible pour lui de s’en sortir en quatre mois avec des jeunes et un Mercato où les cadres étaient quasi tous partis. Rothen avait ensuite milité pour que les Kita fassent appel à Pascal Dupraz ou à Antoine Kombouaré. Selon lui, Kantari devra donc s’inspirer du Kanak, décrié par les supporters nantais avant son éviction. « Kombouaré c’est un entraîneur tous les jours c’est combat, courir, gagner les duels, aller au charbon. Castro, tu lui as coupé la tête donc maintenant tu es obligé de faire ça, c’est opération commando. » Un discours guerrier à la Kombouaré pour sauver les meubles, voilà donc ce que préconise Rothen. Pas sûr que cela parvienne à convaincre les supporters des Canaris, pour la plupart mécontents du choix opéré par la direction…