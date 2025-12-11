À LA UNE DU 11 DéC 2025
[19:00]PSG Mercato : une pépite dans le viseur, Luis Enrique sous son charme
[18:40]Real Madrid Mercato : l’énorme appel du pied d’Erling Haaland réconforte les supporters madrilènes
[18:20]ASSE : les Verts annoncent une signature, Loïc Perrin se frotte les mains !
[18:00]FC Nantes : Rothen glisse ses conseils à Kantari, les supporters s’étranglent !
[17:30]FC Nantes : une ancienne figure de l’ASSE a snobé les Kita
[17:00]RC Lens : une signature et un grand retour annoncés !
[16:30]ASSE Mercato : Horneland met un gros stop à l’arrivée de Bardeli !
[16:00]FC Nantes : Waldemar ou Franck, lequel des deux Kita est le plus responsable de la crise ?
[15:00]Mercato : une recrue force l’OM et l’OL à un premier bras de fer cet hiver ! 
[14:00]RC Lens Mercato : les chiffres exacts tombent pour Haidara, c’est un gros braquage !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Rothen glisse ses conseils à Kantari, les supporters s’étranglent !

Par Laurent Hess - 11 Déc 2025, 18:00
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Selon Jérôme Rothen, le nouveau coach du FC Nantes Ahmed Kantari n’a pas 36 solutions pour sortir les Canaris de l’impasse…

C’est officiel depuis ce midi : Luis Castro est remplacé par Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes. Adjoint d’Antoine Kombouaré de janvier à mai 2025 au sein du FC Nantes, Ahmed Kantari connaît bien l’institution et une partie du groupe professionnel. Un atout pour rapidement trouver les clés de la relance du FC Nantes, dès vendredi soir, à l’occasion du déplacement à Angers. Kantari sera épaulé par deux adjoints – Eric Blahic et Stéphane Mangione -, d’un préparateur physique – Gilles Marambaud – et de Faouzi Amzal qui reste au poste d’entraîneur des gardiens de but.

Kantari devra s’inspirer de Kombouaré

Dans son émission hier, sur RMC, Jérôme Rothen a d’abord pris la défense de Luis Castro en expliquant que c’était « mission impossible » pour le Portugais à Nantes, qu’il n’était pas possible pour lui de s’en sortir en quatre mois avec des jeunes et un Mercato où les cadres étaient quasi tous partis. Rothen avait ensuite milité pour que les Kita fassent appel à Pascal Dupraz ou à Antoine Kombouaré. Selon lui, Kantari devra donc s’inspirer du Kanak, décrié par les supporters nantais avant son éviction. « Kombouaré c’est un entraîneur tous les jours c’est combat, courir, gagner les duels, aller au charbon. Castro, tu lui as coupé la tête donc maintenant tu es obligé de faire ça, c’est opération commando. » Un discours guerrier à la Kombouaré pour sauver les meubles, voilà donc ce que préconise Rothen. Pas sûr que cela parvienne à convaincre les supporters des Canaris, pour la plupart mécontents du choix opéré par la direction…

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot