À LA UNE DU 14 DéC 2025
[20:38]FC Nantes : Will Still explique pourquoi il n’a pas voulu succéder à Luis Castro
[20:29]RC Lens : Sainte-Barbe, leader à la trêve… la conf de Pierre Sage après Nice
[20:20]OL : Textor charge Aulas et se pose en sauveur de l’OL !
[20:00]FC Nantes : enfin de bonnes nouvelles, et même un record !
[19:40]FC Nantes : un gros mercato suffira-t-il à éviter la Ligue 2 ?
[19:14]Ligue 1 : le RC Lens ne faiblit pas, le LOSC met une grosse pression sur l’OM !
[19:08]RC Lens – OGC Nice (2-0) : une victoire pour passer les fêtes en tête, les notes des Sang et Or
[19:00]Real Madrid, PSG Mercato : un autre cador européen fonce sur Jérémy Jacquet (Stade Rennais)
[18:30]ASSE : Horneland fait une sortie surprenante sur son avenir !
[18:00]OM, ASSE, Stade Rennais, OGC Nice Mercato : un club va passer à l’attaque pour Abdelli (Angers SCO) !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : un gros mercato suffira-t-il à éviter la Ligue 2 ?

Par William Tertrin - 14 Déc 2025, 19:40
💬 Commenter
Le logo du FC Nantes sur l'un des murs de la Beaujoire.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Relégable après 16 journées de Ligue 1, le FC Nantes est englué dans une crise très profonde. Un gros mercato s’annonce cet hiver, mais suffira-t-il à éviter la Ligue 2 ? C’est notre débat.

« Le mal est déjà fait »

« Depuis plusieurs saisons, le FC Nantes flirte dangereusement avec la zone de relégation. Mais à chaque fois, le club a réussi à s’en sortir par je ne sais quel miracle. Cette fois, j’ai l’impression que le FCN y va tout droit. La crise est trop profonde, et il faut malheureusement peut-être passer par une descente pour que les Kita s’en aillent loin, très loin. Un mercato avec des renforts d’expérience est attendu, mais je ne pense pas que ça règlera tout.

On a vu que la première de Machado a été assez compliquée, et je ne pense pas qu’un joueur comme Florian Sotoca suffise à régler tous les maux nantais. Pour suivre de très près le RC Lens, c’est une figure très respectée du vestiaire, mais je ne vois pas ce qu’il irait faire dans ce bourbier. Et on voit très clairement qu’il est sur le déclin depuis plusieurs mois. Logique pour un joueur de 35 ans. Les Kita vont avoir beaucoup de mal à trouver des joueurs qui accepteront de rejoindre un club parasité par un contexte nauséabond. Ils pourront recruter qui ils veulent, je crois que le mal est déjà fait… ».

William TERTRIN

« L’espoir existe mais il faudra vraiment changer beaucoup de choses »

« Nous sommes tous d’accord pour dire que les prestations du FC Nantes depuis le début de saison sont inquiétantes et que celle de vendredi à Angers (1-2) a été catastrophique. Il n’y a pas grand-monde à sauver dans cette équipe mais rien n’est perdu car l’écart au classement avec le premier non-relégable n’est pas encore trop important. Alors oui, je pense que le mercato hivernal pourrait inverser la tendance mais il va vraiment falloir changer beaucoup de choses !

Déjà, trouver un bon entraîneur car Ahmed Kantari n’a clairement pas les épaules. Et puis, un défenseur central expérimenté – car pour moi Tati n’est pas au niveau -, deux milieux de terrain techniques et habitués à jouer le maintien et enfin un buteur. Ca fait beaucoup mais Waldemar Kita n’a plus vraiment le choix : soit il dénoue les cordons de la bourse, quitte à creuser un nouveau déficit, soit le club a de bonnes chances de descendre en Ligue 2. Et là, la catastrophe financière sera d’un tout autre niveau. Même pour un propriétaire aussi mauvais que lui, incapable de prendre une bonne décision en vingt ans, il nous semble que le choix est évident… »

Raphaël NOUET

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot