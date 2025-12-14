FC Nantes : un gros mercato suffira-t-il à éviter la Ligue 2 ?

Relégable après 16 journées de Ligue 1, le FC Nantes est englué dans une crise très profonde. Un gros mercato s’annonce cet hiver, mais suffira-t-il à éviter la Ligue 2 ? C’est notre débat.

« Le mal est déjà fait »

« Depuis plusieurs saisons, le FC Nantes flirte dangereusement avec la zone de relégation. Mais à chaque fois, le club a réussi à s’en sortir par je ne sais quel miracle. Cette fois, j’ai l’impression que le FCN y va tout droit. La crise est trop profonde, et il faut malheureusement peut-être passer par une descente pour que les Kita s’en aillent loin, très loin. Un mercato avec des renforts d’expérience est attendu, mais je ne pense pas que ça règlera tout.

On a vu que la première de Machado a été assez compliquée, et je ne pense pas qu’un joueur comme Florian Sotoca suffise à régler tous les maux nantais. Pour suivre de très près le RC Lens, c’est une figure très respectée du vestiaire, mais je ne vois pas ce qu’il irait faire dans ce bourbier. Et on voit très clairement qu’il est sur le déclin depuis plusieurs mois. Logique pour un joueur de 35 ans. Les Kita vont avoir beaucoup de mal à trouver des joueurs qui accepteront de rejoindre un club parasité par un contexte nauséabond. Ils pourront recruter qui ils veulent, je crois que le mal est déjà fait… ».

William TERTRIN

« L’espoir existe mais il faudra vraiment changer beaucoup de choses »

« Nous sommes tous d’accord pour dire que les prestations du FC Nantes depuis le début de saison sont inquiétantes et que celle de vendredi à Angers (1-2) a été catastrophique. Il n’y a pas grand-monde à sauver dans cette équipe mais rien n’est perdu car l’écart au classement avec le premier non-relégable n’est pas encore trop important. Alors oui, je pense que le mercato hivernal pourrait inverser la tendance mais il va vraiment falloir changer beaucoup de choses !

Déjà, trouver un bon entraîneur car Ahmed Kantari n’a clairement pas les épaules. Et puis, un défenseur central expérimenté – car pour moi Tati n’est pas au niveau -, deux milieux de terrain techniques et habitués à jouer le maintien et enfin un buteur. Ca fait beaucoup mais Waldemar Kita n’a plus vraiment le choix : soit il dénoue les cordons de la bourse, quitte à creuser un nouveau déficit, soit le club a de bonnes chances de descendre en Ligue 2. Et là, la catastrophe financière sera d’un tout autre niveau. Même pour un propriétaire aussi mauvais que lui, incapable de prendre une bonne décision en vingt ans, il nous semble que le choix est évident… »

Raphaël NOUET