Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : Alexsandro de retour la semaine prochaine

En conférence de presse avant le match à Auxerre, Bruno Genesio a révélé qu’Alexsandro allait faire son retour à l’entraînement mardi ou mercredi : « Normalement, il est prévu qu’Alex reprenne l’entraînement avec nous en début de semaine prochaine. On verra comment ça évolue après sa reprise collective. C’est une très bonne nouvelle pour nous, pour lui. Il a aussi le moral, ce qui est aussi une bonne nouvelle ». Le défenseur international brésilien est absent des terrains depuis la mi-septembre en raison d’une blessure au quadriceps.

TFC : Methalie dans le viseur de l’OM ?

Le latéral gauche du TFC Dayann Methalie serait dans le viseur de l’OM. A seulement 19 ans, il est coté 4 M€ par Transfermarkt. La direction marseillaise, pas forcément satisfaite d’Ulisses Garcia, pourrait vendre le Suisse cet hiver et recruter le Toulousain afin d’en faire la doublure d’Emerson Palmieri.

SCO d’Angers : l’AC Milan suit Chérif

Encore buteur, vendredi face à Nantes (4-1), Sidiki Chérif est dans le viseur de l’AC Milan, selon Ekrem Konur. Mais le jeune attaquant de 18 ans, auteur de 4 buts en 16 matches depuis le début de la saison : Stuttgart, l’AS Roma, l’Udinese, Hambourg, Fulham, Newcastle et Sunderland sont également sur les rangs.

Stade Brestois : les regrets d’Eric Roy

Le Stade Brestois a ouvert le score au Roazhon Park hier mais il s’est incliné (1-3) après, notamment, deux grosses erreurs de Kenny Lala ayant permis aux Rouge et Noir de passer devant en deux minutes. L’entraîneur du SB29, Eric Roy, l’avait mauvaise au coup de sifflet final : « Le football est parfois cruel. Il faut être fort dans les deux surfaces : on a encore pêché défensivement. Trop d’erreurs qui nous ont condamnés. L’entame a pourtant été de grande qualité, on aurait dû mieux capitaliser. Triste pour les garçons, ils avaient livré le début de match attendu dans un derby. Cette équipe de Rennes est très athlétique et, sur la durée d’un match, elle dispose de plus de moyens. Malgré cela, on a été très courageux et on a chèrement défendu notre peau. Ce genre de scénario finit aussi par casser un peu les jambes ».

FC Metz : les regrets de Le Mignan

L’entraîneur du FC Metz, Stéphane Le Mignan, était fier de la prestation de son équipe contre le PSG (2-3), même s’il pense qu’elle aurait pu prendre un point au champion d’Europe : « On a fait à peu près le match qu’on voulait faire, malgré des erreurs, comme celle qui nous a coûté le troisième but, où on s’est laissés aspirer. On a des situations de frappe, on enchaîne et on oublie qu’il faut être disciplinés. Ca ne pardonne pas de laisser une aussi grand ouverture. Mais le PSG a été au bord de la rupture et avec quelques minutes de plus, on aurait pu égaliser. »

Paris FC : le promu au plus mal

Le PFC s’est largement incliné, hier, sur sa pelouse face à Toulouse (0-3). L’addition aurait même pu être plus corsée puisque Kevin Trapp a détourné un pénalty à la 19e. L’entraîneur du promu, Stéphane Gilli, a reconnu que le doute avait gagné son équipe : « Les résultats ne sont pas bons. C’est une première saison, on a réussi par séquences de très bonnes choses en début de saison, là c’est un moment difficile. On est dans une zone de turbulences ». Et ça ne risque pas de s’arranger car, après la trêve hivernale, il reprendra la Ligue 1 par un derby au Parc des Princes !

RC Strasbourg : Panichelli, réveil attendu

Le Racing accueille Lorient à 17h15, avec l’espoir de repartir de l’avant, lui qui a concédé six défaites sur les dix dernières journées. Il espère que son buteur argentin Joaquin Panichelli en a terminé avec sa mauvaise passe. Cela fait sept matches qu’il n’a plus marqué (le 29 octobre à Auxerre, 3-0). Les Alsaciens ont d’autant plus besoin de ses buts qu’Emmanuel Emegha manquera les six prochaines semaines de compétition.