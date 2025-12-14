ASSE – Bastia (2-2) : les notes du match

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’ASSE a concédé un piètre match nul à domicile face à Bastia, lanterne rouge de Ligue 2, samedi soir, sous les sifflets de Geoffroy-Guichard. Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (4)

Deux buts concédés face à une équipe de Bastia qui était restée muette lors de ses 7 premiers matches à l’extérieur, et aucun arrêt. Une soirée frustrante pour le dernier rempart de la 16e défense de Ligue 2…

APPIAH (4), puis MACON

Appiah n’a absolument rien apporté dans son couloir où Bastia s’est montré dangereux à plusieurs reprises. Remplacé sous les sifflets par MACON, auteur d’une entrée laborieuse.

BERNAUER (4)

Une jolie passe décisive sur le premier but de Davitashvili, puis une autre… pour Bastia, avec cette intervention acrobatique complètement ratée qui a profité à Tomi. Une soirée contrastée. Pour un défenseur central, il est quand même vraiment à la peine dans les duels…

NADE (4), puis PEDRO (5)

Nadé n’a pas été exempt de tout reproche sur le deuxième but bastiais en sautant sans dégager le ballon de la tête. Horneland l’a remplacé à la mi-temps par PEDRO, qui a été rigoureux défensivement et n’a pris aucun risque dans ses relances.

OLD (5)

Repositionné latéral gauche, le Kiwi a été entreprenant. Il s’est bien entendu avec Davitashvili. L’une des rares satisfactions de cette triste soirée.

JABER (4)

Il a eu le mérite de provoquer le penalty raté par Tardieu. Mais il a eu du déchet dans ses passes et peu d’impact. En dedans depuis plusieurs matchs maintenant, il finit 2025 péniblement.

MILADINOVIC (3), puis STASSIN

Miladinovic a perdu le ballon sur l’ouverture du score des Bastiais et il a tergiversé au moment d’ajuster l’excellent Placide (45e+4), ratant une belle occasion. Avec ses touches de balle inutiles, il n’a vraiment pas contribué à mettre l’équipe dans le sens de la marche. Remplacé par STASSIN, auteur d’une passe décisive pour Davitashvili avant de rater une balle de 3-2, sa frappe du gauche étant trop molle pour surprendre Placide (72e).

TARDIEU (3)

Comme Jaber, il tire vraiment la langue. Sans influence, lent dans ses transmissions et peu présent à la récupération. Il a raté son penalty en tirant bien trop mollement. Ce n’était pas sa soirée…

CARDONA (3), puis EL JAMALI

Dans la foulée de son mauvais match à Dunkerque, Cardona n’a rien fait de bon. Remplacé par EL JAMALI, qui s’est montré plus incisif et inspiré, et qui demanderait à être revu à ce poste d’ailier droit qui est le sien.

BOAKYE (3)

Le Ghanéen a joué en « faux neuf » avant de descendre d’un cran à l’entrée en jeu de Stassin. Il a bouffé la feuille en expédiant sa frappe du gauche dans les nuages (17e), une occasion en or d’ouvrir le score, et il n’a pas réussi à se faire pardonner en butant sur Placide (45e+4). Averti, il sera suspendu pour le premier match de la nouvelle année.

DAVITASHVILI (7)

Le Géorgien a inscrit un doublé, avec notamment un joli enchaînement sur son premier but. Heureusement qu’il était là. Une lueur dans la grisaille.