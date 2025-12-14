À LA UNE DU 14 DéC 2025
[22:00]PSG : Luis Enrique a deux dilemmes pour sa compo contre Flamengo
[21:30]Real Madrid Mercato : Xabi Alonso a ferré un couteau suisse, il coûte 25 M€ !
[21:00]RC Lens – OGC Nice : Franck Haise s’incline devant Pierre Sage, Will Still aussi !
[20:38]FC Nantes : Will Still explique pourquoi il n’a pas voulu succéder à Luis Castro
[20:29]RC Lens : Sainte-Barbe, leader à la trêve… la conf de Pierre Sage après Nice
[20:20]OL : Textor charge Aulas et se pose en sauveur de l’OL !
[20:00]FC Nantes : enfin de bonnes nouvelles, et même un record !
[19:40]FC Nantes : un gros mercato suffira-t-il à éviter la Ligue 2 ?
[19:14]Ligue 1 : le RC Lens ne faiblit pas, le LOSC met une grosse pression sur l’OM !
[19:08]RC Lens – OGC Nice (2-0) : une victoire pour passer les fêtes en tête, les notes des Sang et Or
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid Mercato : Xabi Alonso a ferré un couteau suisse, il coûte 25 M€ !

Par Laurent Hess - 14 Déc 2025, 21:30
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Le Real Madrid serait intéressé par la venue du défenseur portugais de Manchester United Diogo Dalot. Il pourrait débarquer dès le Mercato de janvier.

Le Real Madrid va chercher à se renforcer cet hiver et une piste est évoquée ce dimanche par TEAMtalk. Le média révèle que le Real est intéressé par Diogo Dalot, le défenseur portugais de Manchester United. S’il est déjà apparu à 14 reprises cette saison avec les Red Devils, Dalot n’entrerait plus dans les plans de Ruben Amorim. Et MU serait disposé à lui ouvrir la porte en janvier.

Le Real Madrid accélère pour Dalot (MU)

Le Real serait disposé à poser 25 M€ pour rafler la mise, convaincu que Dalot serait une plus value avec sa capacité à jouer sur les deux ailes. L’Atlético Madrid et le Bayern Munich seraient également sur les rangs.

Longtemps considéré comme un pari d’avenir, Diogo Dalot s’est imposé au fil des saisons comme l’un des visages de Manchester United. À 26 ans, le latéral portugais formé au FC Porto fait partie de cette génération de joueurs façonnés très tôt à l’exigence du haut niveau. À seulement 18 ans, il goûtait à la Primeira Liga et à la Ligue des champions, laissant entrevoir un profil rare : un latéral droit à l’aise techniquement, discipliné défensivement et capable de se projeter avec intelligence. Son potentiel avait attiré rapidement l’attention de Manchester United où José Mourinho n’hésitait pas à le qualifier de « futur grand arrière du football européen ». Prêté à l’AC Milan lors de la saison 2020-2021, Dalot a vu son investissement récompensé par une prolongation de contrat jusqu’en 2028.

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot