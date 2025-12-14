Real Madrid Mercato : Xabi Alonso a ferré un couteau suisse, il coûte 25 M€ !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le Real Madrid serait intéressé par la venue du défenseur portugais de Manchester United Diogo Dalot. Il pourrait débarquer dès le Mercato de janvier.

Le Real Madrid va chercher à se renforcer cet hiver et une piste est évoquée ce dimanche par TEAMtalk. Le média révèle que le Real est intéressé par Diogo Dalot, le défenseur portugais de Manchester United. S’il est déjà apparu à 14 reprises cette saison avec les Red Devils, Dalot n’entrerait plus dans les plans de Ruben Amorim. Et MU serait disposé à lui ouvrir la porte en janvier.

Le Real Madrid accélère pour Dalot (MU)

Le Real serait disposé à poser 25 M€ pour rafler la mise, convaincu que Dalot serait une plus value avec sa capacité à jouer sur les deux ailes. L’Atlético Madrid et le Bayern Munich seraient également sur les rangs.

Longtemps considéré comme un pari d’avenir, Diogo Dalot s’est imposé au fil des saisons comme l’un des visages de Manchester United. À 26 ans, le latéral portugais formé au FC Porto fait partie de cette génération de joueurs façonnés très tôt à l’exigence du haut niveau. À seulement 18 ans, il goûtait à la Primeira Liga et à la Ligue des champions, laissant entrevoir un profil rare : un latéral droit à l’aise techniquement, discipliné défensivement et capable de se projeter avec intelligence. Son potentiel avait attiré rapidement l’attention de Manchester United où José Mourinho n’hésitait pas à le qualifier de « futur grand arrière du football européen ». Prêté à l’AC Milan lors de la saison 2020-2021, Dalot a vu son investissement récompensé par une prolongation de contrat jusqu’en 2028.