RC Lens : Gervais Martel désigne l’artisan numéro 1 du parcours exceptionnel des Sang et Or

Par Laurent Hess - 15 Déc 2025, 20:40
L’ancien président du RC Lens est comme tous les Sang et Or en plein rêve en cette fin d’année…

Le RC Lens va passer les fêtes de Noël en tant que leader de la Ligue 1 grâce à sa victoire ce dimanche face à l’OGC Nice (2-0). Un succès acquis grâce à un doublé d’Odsonne Edouard, sur deux services de Matthieu Udol. Après la rencontre, le buteur du RC Lens savourait. « On est premiers à la trêve. On va passer les fêtes avec un grand sourire ! On est contents, bien sûr, parce que c’est la récompense du travail qu’on fait depuis le début de la saison. Cette première partie de saison, on va en profiter, et on va commencer à défendre notre place dès le retour de la trêve. »

Martel fan de Sage

Le PSG est prévenu : pas question pour les Sang et Or de lâcher l’affaire. Sur RMC ce lundi, Gervais Martel a salué le parcours du Racing. Et mis en avant le travail de son coach, Pierre Sage, que Lens peut se frotter les mains d’avoir engagé… « Pierre Sage est le coach idéal pour un club comme le RC Lens, a commenté Martel. On sent que le mec en a dans le ventre. Les entraînements se font dans la bonne humeur, mais ça ne rigole pas. C’est l’un des grands artisans de la réussite lensoise aujourd’hui ». Des propos difficiles à contre dire, tout comme il serait difficile de ne pas penser que Jean-Louis Leca a réussi un Mercato estival exceptionnel.

