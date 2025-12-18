Héros du PSG ce mercredi en finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo (1-1, 4 tab 3), Matveï Safonov n’a pas que des amis au sein du vestiaire parisien.

Le PSG est champion du monde et s’est trouvé un héros. Sauveur absolu de la finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo (1-1, 4 tab 3), Matveï Safonov a offert hier à Paris un sacre XXL grâce à une séance de tirs au but tout simplement historique. Quatre tentatives brésiliennes stoppées, une lecture parfaite, une autorité glaciale : le gardien russe a marché sur l’eau et inscrit son nom parmi les grandes performances européennes de ces vingt dernières années à ce poste. Un moment de grâce, salué par l’immense majorité du vestiaire parisien au coup de sifflet final

Mais derrière l’euphorie collective, une image n’est pas passée inaperçue. Au moment où tout le groupe se ruait vers Safonov pour célébrer l’exploit, L’Équipe a noté que deux joueurs sont restés en retrait : Illia Zabarnyi… et Lucas Chevalier. Si la situation du défenseur ukrainien peut s’expliquer par un contexte personnel sensible, celle du gardien français interpelle beaucoup plus. Chevalier est en effet le seul Parisien, avec Zabarnyi, à ne pas s’être précipité pour féliciter le héros du soir. Un détail ? Pas vraiment.

Chevalier et Zabarnyi en retrait avec Safonov

Car en interne, la situation des gardiens est devenue brûlante. Blessé à une cheville et jugé trop juste pour débuter cette finale, Chevalier, recruté à prix d’or (55 millions d’euros), reste officiellement le numéro 1 du PSG. Mais comment ignorer ce que Safonov vient de produire sur une finale mondiale ? Luis Enrique, fidèle à lui-même, a botté en touche. « Vous pensez que c’est le moment de parler de ça, vraiment ? » a lâché l’Asturien, visiblement agacé par la question. Une réponse qui n’éteint rien, bien au contraire.

Le malaise est d’autant plus palpable que Safonov, très discret après le match, n’a quasiment pas pris la parole, en dehors du diffuseur. Comme si le club cherchait à éviter un emballement médiatique autour d’un joueur dont la situation est déjà complexe, entre concurrence interne et contexte géopolitique sensible. Pendant ce temps, Chevalier rumine. Immense compétiteur, il ne masque jamais ses émotions et n’a clairement pas apprécié de voir la lumière braquée sur son rival direct. Ce petit geste, ou plutôt cette absence de geste, raconte beaucoup au sein du PSG. Chevalier ne lâchera rien, Safonov a frappé un énorme coup, et Luis Enrique se retrouve avec un luxe… potentiellement explosif.