Comme annoncé, le FC Nantes va délier les cordons de la bourse pour se renforcer cet hiver. Mais cela ne lui avait pas réussi en 2007, avec une relégation au bout de la saison…

Dans son édition du jour, consacrée au mercato de tous les clubs de Ligue 1, L’Equipe fait le point sur la situation au FC Nantes. Et confirme le diagnostic du nouvel entraîneur, Ahmed Kantari, qui estime que son équipe est trop gentille, pas assez guerrière, pas du tout prête à mener une guerre pour le maintien. L’ancien adjoint d’Antoine Kombouaré a convaincu sa direction de la nécessité d’investir sur le marché des transferts cet hiver afin d’apporter cet état d’esprit qui fait défaut. Pour cela, la Maison Jaune, qui a considérablement assaini ses finances cet été, va investir considérablement.

Encore un défenseur et deux milieux ?

Le piston gauche Deiver Machado est déjà arrivé en provenance du RC Lens. L’Equipe confirme que les discussions sont bien avancées pour Rémy Cabella. Après le meneur de jeu de 35 ans, trois autres joueurs devraient débarquer. Il s’agit d’un défenseur central et de deux milieux, un défensif et un offensif. Le quotidien sportif ne donne pas de noms et ne confirme pas un potentiel intérêt pour l’attaquant nigérian de Nice Terem Moffi, qui a demandé à quitter le Gym cet hiver.

En revanche, L’Equipe rappelle qu’en 2007, le FC Nantes de Waldemar Kita s’était déjà lancé dans un mercato hivernal dispendieux pour tenter de sauver sa place en Ligue 1. Il avait notamment attiré Fabien Barthez, Jaouad Zaïri et Luigi Pieroni pour un recrutement finalement catastrophique, les Canaris étant finalement relégués. On va voir si le propriétaire de la Maison Jaune a retenu la leçon et s’en souvient, 19 ans après…