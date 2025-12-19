Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Titulaire un match sur deux avec le Panathinaïkos, Alban Lafont devrait voir débarquer un gardien italien cet hiver. Ce qui compliquerait son expérience en Grèce, où il n’est que prêté, lui qui est toujours sous contrat avec le FC Nantes.

Prêté par le FC Nantes au Panathinaïkos le 17 juillet, Alban Lafont vit une expérience grecque assez paradoxale. En effet, il joue en moyenne un match sur deux, toutes compétitions confondues, et jamais de façon régulière ! L’Espagnol Rafael Benitez, qui est déjà le troisième entraîneur des Verts depuis le début des hostilités après le Portugais Rui Vitoria et l’intérimaire Christos Kontis, fait jouer l’alternance entre le gardien prêté par le FC Nantes et le local Alexandros Anagnostopoulos (31 ans). Mais cette situation pourrait prendre fin en janvier. Et pas parce que Lafont aura mis tout le monde d’accord…

Un gardien va débarquer au Pana pour être titulaire

Le journaliste italien spécialisé dans les transferts Nicolo Schira annonce que le Panathinaïkos est sur la piste du gardien grec de la Lazio Rome Christos Mandas (24 ans). Celui-ci n’a joué qu’un seul match depuis le début de la saison et souhaite aller voir ailleurs. La Lazio est ouverte à un départ. Si le transfert se fait, Mandas aura certainement obtenu des garanties sur son temps de jeu car il quitte l’Italie pour cela. Ce qui signifie que Lafont s’assoirait durablement sur le banc… et rentrerait à Nantes à la fin de la saison.

L’ancien Toulousain est encore lié au FCN jusqu’en 2027. Mais vu comment s’est passée sa dernière saison en Loire-Atlantique, avec un déclassement brutal au profit d’Anthony Lopes, les retrouvailles risquent d’être tendues…