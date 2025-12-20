À LA UNE DU 20 DéC 2025
Giusy Meloni, la bombe qui fait regretter DAZN en France

Par Raphaël Nouet - 20 Déc 2025, 00:00
La sublime Giusu Meloni lors d'un derby de Rome.
Les Italiens ont bien de la chance ! En plus de la sublime Diletta Leotta, DAZN leur offre une autre journaliste sublime, Giusy Meloni.

DAZN n’aura fait qu’un court passage en France, lors de la saison 2024-25. Ayant répondu tardivement à l’appel d’offres des droits TV de la Ligue 1, la chaîne anglaise a bâti des équipes à la va-vite, certains matches n’ayant parfois qu’un seul commentateur et pas de journaliste au bord du terrain ! Dans ces conditions, difficile de plaire aux spectateurs. Mais en Italie, où elle est implantée depuis des années, DAZN a fait les choses bien. Et a une idée pas franchement originale mais qui fonctionne à tous les coups : placer des journalistes ultra sexy au bord du terrain !

Meloni-Leotta, un duel canon

On connaît Diletta Leotta, magnifique blonde aux courbes incroyables, désormais mariée à l’ancien gardien de Liverpool Loris Karius. Elle vient d’ailleurs d’avoir un autre enfant avec celui qui évolue désormais à Schalke 04, en deuxième division allemande. Leotta a été rejointe par Giusy Meloni, une superbe brune de 26 ans au profil très méditerranée. A l’instar de sa collègue, Meloni n’hésite pas à porter des tenues qui attirent l’œil au bord des terrains. Mais contrairement à Leotta, elle n’a pas encore sa chanson dans les tribunes des stades de Serie A…

A signaler que DAZN avait aussi tenté l’atout charme en bord de terrain en Ligue 1 avec Ambre Godillon. Mais en raison de son appartenance au PSG, la blonde avait eu droit à des insultes et même à un jet d’objet lors d’un match à Marseille…

