À LA UNE DU 20 DéC 2025
[12:30]PSG : Hakimi dévoile la date de son grand retour !
[12:00]Real Madrid Mercato : une recrue estivale veut déjà claquer la porte !
[11:30]FC Barcelone Mercato : Deco veut se servir à Manchester City
[11:00]ASSE : le repositionnement de Ben Old fait un heureux chez les Verts
[10:30]FC Nantes : Kantari tient une nouvelle recrue surprise, il connaît déjà la maison !
[10:00]PSG Mercato : Thiago Silva vers un retour surprise !
[09:30]Stade Rennais Mercato : Habib Beye a deux priorités pour cet hiver, une recrue menacée ?
[09:00]RC Lens Mercato : Sotoca cash sur son avenir, le FC Nantes est fixé !
[08:30]OM : la compo probable de De Zerbi en Coupe de France
[08:00]ASSE : Gazidis et Horneland prennent un vilain tacle à Nice !
Real Madrid Mercato : une recrue estivale veut déjà claquer la porte !

Par Laurent Hess - 20 Déc 2025, 12:00
En manque de temps de jeu, Franco Mastantuono s’interroge sur son avenir au Real Madrid…

14 matchs, 1 but, 0 passe décisive : les débuts de Franco Mastantuono au Real Madrid ne sont pas franchement brillants. Le jeune milieu argentin (18 ans) tarde à s’imposer. Freiné par une pubalgie, la pépite a retrouvé les terrains en cette fin d’année mais sa prestation en Coupe du Roi contre Talavera a encore été décevante et le joueur a surtout fait parler de lui en se saisissant du ballon avec les mains sur une transversale un peu trop haute de Kyian Mbappé. Le tout en affichant un visage qui en disait long sur son désarroi.

Mastantuono aimerait être prêté au Mercato

Et selon El Nacional, Mastantuono a déjà des envies d’ailleurs. Pour se donner une chance de disputer la Coupe du monde en fin de saison, il envisagerait un prêt de six mois. Déçu de son temps de jeu, l’ancien joyau de River Plate ait qu’il va jouer gros sur cette fin de saison s’il veut assurer sa place avec l’Argentine de Lionel Scaloni, championne du monde en titre.

Pour rappel, l’été dernier, Franco Mastantuono (2007), considéré comme le nouveau Lionel Messi en Argentine, était sur les tablettes du PSG. Il avait même échangé avec Luis Enrique. Avant d’opter pour le Real Madrid.

