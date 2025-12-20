Real Madrid Mercato : une recrue estivale veut déjà claquer la porte !

En manque de temps de jeu, Franco Mastantuono s’interroge sur son avenir au Real Madrid…

14 matchs, 1 but, 0 passe décisive : les débuts de Franco Mastantuono au Real Madrid ne sont pas franchement brillants. Le jeune milieu argentin (18 ans) tarde à s’imposer. Freiné par une pubalgie, la pépite a retrouvé les terrains en cette fin d’année mais sa prestation en Coupe du Roi contre Talavera a encore été décevante et le joueur a surtout fait parler de lui en se saisissant du ballon avec les mains sur une transversale un peu trop haute de Kyian Mbappé. Le tout en affichant un visage qui en disait long sur son désarroi.

Mastantuono aimerait être prêté au Mercato

Et selon El Nacional, Mastantuono a déjà des envies d’ailleurs. Pour se donner une chance de disputer la Coupe du monde en fin de saison, il envisagerait un prêt de six mois. Déçu de son temps de jeu, l’ancien joyau de River Plate ait qu’il va jouer gros sur cette fin de saison s’il veut assurer sa place avec l’Argentine de Lionel Scaloni, championne du monde en titre.

Pour rappel, l’été dernier, Franco Mastantuono (2007), considéré comme le nouveau Lionel Messi en Argentine, était sur les tablettes du PSG. Il avait même échangé avec Luis Enrique. Avant d’opter pour le Real Madrid.

