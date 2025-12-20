À LA UNE DU 20 DéC 2025
[10:30]FC Nantes : Kantari tient une nouvelle recrue surprise, il connaît déjà la maison !
[10:00]PSG Mercato : Thiago Silva vers un retour surprise !
[09:30]Stade Rennais Mercato : Habib Beye a deux priorités pour cet hiver, une recrue menacée ?
[09:00]RC Lens Mercato : Sotoca cash sur son avenir, le FC Nantes est fixé !
[08:30]OM : la compo probable de De Zerbi en Coupe de France
[08:00]ASSE : Gazidis et Horneland prennent un vilain tacle à Nice !
[07:30]FC Nantes Mercato : Rémy Cabella officialise son arrivée chez les Canaris, 3 autres recrues attendues !
[07:00]PSG : c’est de plus en plus tendu entre le staff de Luis Enrique et Ousmane Dembélé !
[06:00]OGC Nice – ASSE : les Aiglons complètement déplumés face aux Verts !
[05:00]PSG : Safonov avait-il enfin gagné sa place de titulaire devant Chevalier ?
PSG Mercato : Thiago Silva vers un retour surprise !

Par Laurent Hess - 20 Déc 2025, 10:00
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

A 41 ans, l’ancien capitaine du PSG Thiago Silva, libre de tout contrat, pourrait retrouver le club qui l’a vu grandir en Europe…

Lié à Fluminense jusqu’en juin 2026, Thiago Silva a rompu son engagement avec la formation brésilienne, éliminée dimanche dernier de la Coupe du Brésil. À 41 ans, l’ancien capitaine du PSG cherche un club européen pour six mois avec l’idée de rester compétitif pour rêver encore de la Coupe du monde. Si la Premier League reste sa priorité puisque sa famille est installée à Londres depuis son passage à Chelsea, Thiago Silva discuterait selon Sky d’un retour au sein d’un club qu’il connait bien : l’AC Milan.

Contact établi avec l’AC Milan

Massimiliano Allegri aurait donné son aval au club lombard pour négocier les termes d’un contrat court pour le Brésilien. La contre-performance face à Naples en Supercoppa a ravivé une inquiétude persistante dans l’esprit des dirigeants de l’AC Milan qui souhaitent renforcer leur secteur défensif et l’expérience du vétéran brésilien pourrait être une vraie valeur ajoutée. À 41 ans, Thiago Silva affiche encore une régularité impressionnante. Sa situation facilite un deal rapide et budgétairement maîtrisé pour Milan. Si l’arrivée de l’international brésilien venait à se concrétiser, l’AC Milan récupérerait bien plus qu’un simple défenseur : un guide, une voix d’expérience, une force tranquille capable de rassurer toute une équipe. Sa capacité à diriger, couplée à une compréhension de la Serie A acquise lors de son premier passage en Lombardie, constituerait un gain immédiat en stabilité et en sérénité.

