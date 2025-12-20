RC Lens Mercato : Khusanov de retour cet hiver ? Manchester City a donné sa réponse

Ébranlé par la blessure de Jonathan Gradit, le RC Lens se serait tourné vers Abdukodir Khusanov, l’option rêvée par les supporters. Mais Manchester City refuse de laisser filer son jeune prodige, malgré l’insistance des Sang et Or et la concurrence féroce de Liverpool.

Lens à la recherche de solutions après la blessure de Gradit

Touché en plein cœur de sa défense, le RC Lens doit réagir vite. L’absence longue durée de Jonathan Gradit force la cellule de recrutement à se mobiliser pour trouver un autre patron en défense. Ambitieux, les Nordistes veulent un joueur qui ne viendrait que pour 6 mois seulement. En ce sens, le nom d’Abdukodir Khusanov, qui a brillé sous les couleurs sang et or avant de rejoindre Manchester City en janvier dernier, a commencé à raisonner chez les supporters.

Sans peut-être réellement y croire, ils ne sont finalement pas si loin du compte. En effet, selon le média ouzbek UzDaily.uz, le club artésien aurait bel et bien exploré la piste d’un prêt de six mois pour l’Ouzbek, afin de lutter à armes égales en Ligue 1, face au Paris Saint-Germain et compagnie pour le titre.

Khusanov, au centre de toutes les convoitises

Le nom de Khusanov agite tout le marché hivernal. Révélé à Lens, où il a disputé 31 matches et délivré une passe décisive, le défenseur de 21 ans s’impose comme un talent rare. Son profil complet – puissance, relance, maturité – lui ouvre d’ores et déjà les portes des plus gros clubs européens. Sa progression express a tout de même été légèrement freinée ces derniers mois, notamment avec ses 9 apparitions sous le maillot de Manchester City sur la première partie de cette saison.

Liverpool met la pression, City reste inflexible

L’intérêt ne s’arrête pas à Lens. Outre les Sang et Or, c’est Liverpool qui a clairement dégainé : les Reds ont préparé une proposition de près de 47 millions de livres sterling, cherchant un successeur crédible à Ibrahima Konaté. Mais du côté de Manchester, c’est une fin de non-recevoir. Malgré les offres séduisantes, City ne veut ni prêter, ni vendre Khusanov, qui ne compte que 559 minutes jouées cette saison.

Manchester City verrouille son avenir défensif

Engagé avec City jusqu’en 2029, Khusanov n’aura pas la possibilité de bouger cet hiver. Le staff mancunien a fixé une ligne claire : intégrer durablement la jeune pépite au projet, et ne céder à aucun chèque, aussi gros soit-il. Un positionnement qui confirme la volonté des Skyblues de miser sur des profils prometteurs, même si cela bloque les plans de clubs comme Lens, en quête d’un renfort urgent.

La blessure de Gradit rebat les cartes de la défense lensoise, mais le verrou mis par Manchester City sur Khusanov oblige Lens à explorer d’autres pistes.