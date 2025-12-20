Real Madrid Mercato : un patron recommandé par Ronaldo recruté cet hiver à prix cassé ?

Cet hiver, le Real Madrid pourrait profiter de la situation d’un partenaire de Cristiano Ronaldo en sélection. Et à moindre coût.

Selon Fichajes.net, le Real Madrid voudrait entrer dans son mercato hivernal avec une stratégie claire : profiter de la situation contractuelle de Rúben Neves pour renforcer immédiatement son milieu. Le Portugais, en fin de bail à Al Hilal, suscite aussi l’intérêt d’un Manchester United déterminé. Un duel sous tension, dans un contexte où chaque mouvement compte pour saisir cette rare opportunité “low cost”.

Rúben Neves, en fin de contrat à Al Hilal : fenêtre de tir pour l’Europe

Le chronomètre est lancé : Rúben Neves arrive au terme de son aventure en Arabie saoudite, son contrat avec Al Hilal expirant en juin. Mais le mercato d’hiver s’annonce décisif : le club saoudien veut éviter un départ libre et pourrait accepter une offre raisonnable dès janvier pour son joueur valorisé à 25 millions d’euros par Transfermarkt. Le joueur, âgé de 28 ans, souhaite revenir en Europe pour évoluer à nouveau dans un environnement ultra-compétitif et préparer ses futures échéances internationales.

International portugais depuis 2015, Neves a disputé 63 matchs avec sa sélection, et sans doute qu’il serait vivement recommandé par Cristiano Ronaldo, légende du Real et partenaire du milieu avec la Seleção.

Le Real Madrid veut renforcer son milieu : un profil stratégique

Du côté de la Casa Blanca, l’analyse est limpide : il manque un créateur et un patron au cœur de l’entrejeu. La transition générationnelle a laissé des chantiers ouverts et Neves coche toutes les cases du besoin actuel. Son profil, combinant expérience, intelligence tactique et solidité, s’inscrit dans la politique du Real : priorité à l’équilibre financier, tout en profitant pleinement d’une « ouverture de marché » rarement aussi accessible. Un recrutement hivernal pourrait stabiliser une zone stratégique avant l’envolée finale de la saison.

Les qualités de Rúben Neves : expérience, leadership et polyvalence

Né à Porto, Neves a vite gravi les échelons, s’illustrant dès son plus jeune âge avec les Dragons puis en Premier League à Wolverhampton, où il a porté le brassard de capitaine. Finesse dans la relance, vista sur longues passes, frappe redoutable de loin : des arguments qui séduisent tout staff à la recherche de maîtrise. C’est aussi un milieu complet, solide à la récupération comme à l’organisation du jeu.

Manchester United à l’affût : une bataille sur le marché des transferts

Manchester United n’entend pas laisser filer Neves sans se battre. Longtemps en pole, les Reds Devils valorisent le vécu du Portugais en Premier League et voient en lui la clé pour redonner du relief à un entrejeu en reconstruction. Mais l’entrée fracassante du Real Madrid bouscule les priorités. Entre le prestige de la tunique blanche et le projet britannique en mutation, le choix s’annonce corsé pour le joueur. Un nouvel épisode d’un mercato haletant, où rapidité d’action et ambition pourraient faire la différence.

Quels enjeux pour le Real Madrid — et pour Neves ?

Pour le Real, un transfert dès janvier de Neves offrirait une rotation de luxe : stabilité, vision, et capacité à répondre aux défis de la Ligue des champions comme du championnat. C’est aussi l’assurance de sécuriser un joueur d’envergure sans casser sa tirelire, synonyme de transition maîtrisée. Pour le Portugais, c’est retrouver la lumière du haut niveau, avec en ligne de mire la Coupe du Monde et la conquête de nouveaux titres. Entre nouvelle ère madrilène et rebond sur la scène européenne, le feuilleton Neves promet bien des rebondissements jusqu’aux dernières heures du mercato.