OM : Aguerd inquiète au Maroc, place à un Rennais ? 

Si le Maroc a réussi ses débuts à la CAN face aux Comores (2-0), Nayef Aguerd (OM, 29 ans) n’a pas donné tous les gages de sécurité en défense.

Le Maroc a parfaitement débuté sa CAN. Hier, dans un stage entièrement acquis à leur cause, les Lions de l’Atlas ont vaincu les Comores pour lancer leur campagne 2025 (2-0).

« Le Rennais Ait Boudlal a un coup à jouer »

Tout n’a pas été parfait chez le pays hôte, notamment en première mi-temps mais aussi et surtout en défense, déstabilisée par la sortie prématurée de Saïss. À tel point que Walid Acherchour se pose déjà des questions sur la possibilité d’intégrer le jeune Abdelhamid Aït-Boudlal, révélation du Stade Rennais cette saison. « Après la sortie de Saiss, la charnière Aguerd-El Yamiq ne m’a vraiment pas rassurée. Je pense que le Rennais Ait Boudlal a un coup à jouer », a glissé le consultant sur RMC Sport. Acherchour n’est pas le seul à émettre une inquiétude au niveau de la défense marocaine, notamment autour de Nayef Aguerd.

Aguerd toujours victime de sa pubalgie ?

Irrésistible en début de saison, le stoppeur de l’OM donne quelques signes de faiblesse depuis l’apparition de sa pubalgie au coeur de l’automne. Ses scories en club se sont déplacées en équipe nationale. « Certains me trouveront peut-être un peu dur avec Aguerd mais je le trouve fébrile depuis qu’il joue avec sa pubalgie, a analysé l’insider marseillais Marwan Belkacem en lui attribuant la note moyenne de 5,5. Il se fait souvent avoir sur certains duels, ce soir même s’il y avait peut-être hors-jeu (pas sifflé), ça peut faire bobo sur Rafiki Saïd. Avec ballon R.A.S. » Espérons pour le Maroc et pour l’OM en janvier qu’Aguerri retrouve toute sa flamboyante au fil de cette CAN.