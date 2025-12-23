Revue de presse espagnole : Flick réclame une recrue d’urgence au Barça, Vinicius doute d’un avenir au Real

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Voici la revue de presse espagnole en date de ce mardi 23 décembre 2025. Au menu : la demande d’Hansi Flick au mercato du FC Barcelone et les doutes de Vinicius Junior sur son avenir au Real Madrid.

SPORT : « FLICK VEUT UNE RECRUE »

Devant blessure d’Andreas Christensen, Hansi Flick a réclamé un joker aux dirigeants du FC Barcelone. Pour l’heure, aucun profil n’a convaincu Deco, qui explore d’autres pistes en défense pour janvier.

MUNDO DEPORTIVO : « SUPER GARCIA »

Mundo Deportivo s’attarde sur la solide prestation de Joan García dans les buts du FC Barcelone ce dimanche à Villarreal (2-0). S’il souhaite recruter un joker suite à la blessure de Christensen, le Barça a 20 jours pour déposer le dossier.

AS : « Nouvel an, nouvelle vie »

As se rassure comme il peut en lançant la nouvelle année du Real Madrid, brinquebalant depuis le coup d’envoi de la saison. L’objectif est clair : remporter la Supercoupe d’Espagne, qui avait donné des ailes au Barça l’an dernier.

MARCA : « Jota, la lumière qui fait rappeler que nous devons profiter »

Marca a donné la parole à Roberto Martinez, qui revient sur le décès douloureux de Diogo Jota. Au Real Madrid, Vinicius Junior doute plus que jamais de son avenir au club tant il sent le manque de soutien pour la première fois autour de lui.