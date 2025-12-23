À LA UNE DU 23 DéC 2025
[13:00]ASSE Mercato : Stassin prêt à aller au clash avec les Verts ?
[12:43]OM Mercato : signature imminente pour le futur 10 de De Zerbi !
[12:35]OGC Nice Mercato : exit Wahi, Haise vise un ex buteur du PSG, du RC Lens et du Stade Rennais !
[12:25]FC Barcelone Mercato : énorme coup de tonnerre pour l’avenir d’Ansu Fati !
[12:13]PSG Mercato : 3 signatures bouclées, rebondissement pour l’avenir de Dembélé ! 
[12:11]RC Lens Mercato : le Racing officialise sa première recrue hivernale ! 
[12:00]OM : McCourt dans le rouge, un club improbable chambre Marseille !
[11:48]FC Nantes : avant le Mercato, Kantari a relancé un renfort totalement inattendu chez les supporters !
[11:16]Revue de presse : Wahi loin de Nice, Beye s’illustre encore au Stade Rennais, Sangaré (RC Lens) cartonne à la CAN !
[10:49]PSG, Real Madrid : la bataille fait rage pour ce taulier de l’équipe de France, accord en vue ? 
Revue de presse espagnole : Flick réclame une recrue d’urgence au Barça, Vinicius doute d’un avenir au Real

Par Bastien Aubert - 23 Déc 2025, 09:50
💬 Commenter
Hansi Flick (FC Barcelone)
Voici la revue de presse espagnole en date de ce mardi 23 décembre 2025. Au menu : la demande d’Hansi Flick au mercato du FC Barcelone et les doutes de Vinicius Junior sur son avenir au Real Madrid.

SPORT : « FLICK VEUT UNE RECRUE »

Devant blessure d’Andreas Christensen, Hansi Flick a réclamé un joker aux dirigeants du FC Barcelone. Pour l’heure, aucun profil n’a convaincu Deco, qui explore d’autres pistes en défense pour janvier.

MUNDO DEPORTIVO : « SUPER GARCIA »

Mundo Deportivo s’attarde sur la solide prestation de Joan García dans les buts du FC Barcelone ce dimanche à Villarreal (2-0). S’il souhaite recruter un joker suite à la blessure de Christensen, le Barça a 20 jours pour déposer le dossier.

AS : « Nouvel an, nouvelle vie »

As se rassure comme il peut en lançant la nouvelle année du Real Madrid, brinquebalant depuis le coup d’envoi de la saison. L’objectif est clair : remporter la Supercoupe d’Espagne, qui avait donné des ailes au Barça l’an dernier.

MARCA : « Jota, la lumière qui fait rappeler que nous devons profiter »

Marca a donné la parole à Roberto Martinez, qui revient sur le décès douloureux de Diogo Jota. Au Real Madrid, Vinicius Junior doute plus que jamais de son avenir au club tant il sent le manque de soutien pour la première fois autour de lui.

