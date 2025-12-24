OM Mercato : en plus d’Angel Gomes, ça avance pour un autre départ !

L’OM avancerait dans le bons sens concernant deux dossiers de départ : Ulisses Garcia et Angel Gomes.

Comme à chaque mercato depuis l’arrivée de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille, l’hiver s’annonce animé sur la Canebière. Des mouvements sont attendus aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Le club olympien aimerait notamment trouver des portes de sortie pour ses lofteurs que sont Ruben Blanco, Ulisses Garcia, Pol Lirola et Neal Maupay.

Garcia se rapproche d’un départ, Gomes aussi

L’un de ces dossiers serait d’ailleurs en bonne voie. Selon les informations de La Tribune Olympienne, Ulisses Garcia se rapprocherait d’un départ. Barré par la concurrence d’Emerson et de Facundo Medina au poste de latéral gauche, le Suisse devrait aller voir ailleurs, lui qui était arrivé en janvier 2024 à Marseille en provenance des Young Boys.

Toujours d’après La Tribune Olympienne, un autre joueur olympien pourrait également faire ses valises. Il s’agit d’Angel Gomes. Arrivé libre l’été dernier dans la cité phocéenne, l’ancien milieu de terrain du LOSC n’a pas convaincu lors de ses six premiers mois sous le maillot de l’OM et peine à s’imposer dans l’entrejeu marseillais. Un départ serait ainsi déjà à l’étude du côté des dirigeants phocéens, connus pour ne pas s’éterniser avec les joueurs jugés décevants. Malgré sa première partie de saison compliquée, Angel Gomes garderait une certaine cote sur le marché anglais et italien.