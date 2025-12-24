À LA UNE DU 24 DéC 2025
OM Mercato : Toulouse a donné une première réponse à Marseille pour Cresswell

Par Fabien Chorlet - 24 Déc 2025, 21:30
Charlie Cresswell (Toulouse)

Toulouse attendrait pas moins de 25 millions d’euros pour Charlie Cresswell, courtisé notamment par l’OM.

Comme nous vous l’avons confirmé le 17 décembre dernier, Charlie Cresswell est bien dans le viseur de l’Olympique de Marseille, qui pourrait recruter un défenseur central cet hiver en cas de départ de Leonardo Balerdi ou CJ Egan-Riley. En interne, le profil du défenseur central anglais séduit, lui qui est en train de changer de dimension sous le maillot de Toulouse.

Cresswell, c’est 25 M€

Du côté du Téfécé, on ne voudrait pas brader Charlie Cresswell. Selon Les Voilets.com, les dirigeants toulousains valoriseraient l’ancien joueur de Leeds à 25 millions d’euros. Un montant assumé par le club de la ville rose, dans un contexte où West Ham serait aussi intéressé par le joueur de 23 ans.

Pour l’OM, cela signifie qu’il faudra mettre le paquet financièrement si le club phocéen souhaite s’attacher les services de Charlie Cresswell dès ce mercato hivernal. À défaut, Marseille pourrait être contraint de patienter jusqu’à l’été prochain, mais le club devra alors faire face à une concurrence renforcée et à une éventuelle hausse du prix du défenseur anglais. Dans tous les cas, le dossier s’annonce comme l’un des grands feuilletons du mercato marseillais.

