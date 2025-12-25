CAN 2025 : gros démenti pour Aguerd (OM) et énorme nouvelle pour Hakimi (PSG)

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

À la veille d’un duel crucial contre le Mali, tous les regards marocains se tournent vers l’état de forme d’Achraf Hakimi et Nayef Aguerd. Ce jeudi, le sélectionneur Walid Regragui l’a assuré : les cadres pourraient bien être au rendez-vous décisif de la CAN.

Achraf Hakimi : sur le point de retrouver la compétition

Attendu comme le grand retour du secteur défensif, Achraf Hakimi n’a plus foulé les terrains africains depuis plusieurs semaines. Absent contre les Comores mais réintégré progressivement, le latéral du Paris Saint-Germain vient de valider l’ensemble de son protocole médical : « Hakimi suit depuis plusieurs semaines un programme spécial de soins et s’entraîne actuellement avec le groupe. Nous verrons si nous compterons sur lui vendredi ou non, car nous pensons à la CAN dans son ensemble, et non à un seul match ». Sa présence face au Mali est désormais plus qu’envisageable, alors que le staff loue ses derniers efforts physiques et son enthousiasme.

Nayef Aguerd, juste une rumeur grossière

Courtisé par les doutes quant à un pépin physique, Nayef Aguerd rassure tout son monde. Le patron de la charnière n’a jamais été à l’arrêt, comme l’a annoncé Walid Regragui lors de la dernière sortie devant la presse ce jeudi : « Aguerd, les rumeurs, à part servir l’adversaire, ça ne sert pas le Maroc ». Disponible, solide et bien ancré dans le collectif, le joueur de l’OM incarne la stabilité retrouvée au cœur de la défense marocaine. Son engagement face au Mali ne fait plus le moindre doute.

Romain Saïss : gestion prudente du capitaine

Touché contre les Comores, Romain Saïss suit un programme individualisé afin de revenir rapidement au plus haut niveau. Le staff médical garde la main sur le timing, refusant de précipiter le retour du capitaine. Compétiteur exemplaire sur toute sa trajectoire, Saïss, passé par le SCO, affiche sa détermination à soutenir le groupe pendant cette période charnière de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le groupe presque au complet, Regragui rassurant

En conférence de presse, Walid Regragui a donc coupé court aux rumeurs : hormis Saïss, tous les éléments clés sont aptes et mobilisés avant le choc contre le Mali. L’entraîneur veut s’appuyer sur une préparation sereine, sans céder à la panique, avec un effectif quasi complet pour viser le sommet dans cette CAN.