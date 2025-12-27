PSG Mercato : l’IA livre ses recrues idéales pour Paris

ChatGPT nous a donné ses trois recrues hivernales idéales pour le PSG.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain pourrait recruter un défenseur central, un milieu de terrain et un ailier droit. Nous avons ainsi demandé à ChatGPT quelles seraient, selon lui, les recrues idéales du club de la capitale pour ce mercato hivernal. Voici sa réponse :

Tylel Tati (FC Nantes)

« Tylel Tati représente un profil intéressant pour renforcer la défense centrale du PSG grâce à sa solidité dans les duels et sa maturité malgré son jeune âge. Habitué aux exigences de la Ligue 1, il offrirait une solution fiable dans la rotation défensive. Son sens de l’anticipation et sa qualité de relance correspondent aux principes de jeu prônés par Luis Enrique. Son potentiel de progression en fait également un investissement cohérent sur le long terme.

Ayyoub Bouaddi (LOSC)

Ayyoub Bouaddi s’impose comme un milieu moderne, capable de combiner intelligence tactique, qualité technique et discipline défensive. Très à l’aise dans la conservation du ballon, il s’intègre parfaitement dans un jeu de possession. Sa polyvalence au milieu permettrait au PSG de mieux gérer les rotations et les absences. Malgré son jeune âge, il affiche déjà une vraie maturité dans ses prises de décision.

Maghnes Akliouche (AS Monaco)

Maghnes Akliouche apporterait au PSG le profil d’ailier droit créatif qui manque parfois à l’effectif parisien. Doté d’une excellente qualité de dribble et d’une vision du jeu au-dessus de la moyenne, il est capable de faire des différences dans les petits espaces. Sa polyvalence lui permet également d’évoluer dans l’axe. Joueur formé en Ligue 1, il représente une option fiable et immédiatement exploitable. »