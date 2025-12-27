À LA UNE DU 27 DéC 2025
[17:30]PSG : Vitinha milite pour Safonov
[17:00]ASSE : Larsonneur est au niveau de sa défense, une stat terrible l’accable !
[16:25]ASSE, OM, LOSC, RC Strasbourg Mercato : deux clubs ont pris les devants pour Gessime Yassine (Dunkerque)
[15:57]CAN : un Bénin historique met la pression sur le Sénégal et la RD Congo !
[15:30]CAN : Regragui se fait fracasser au Maroc, Hakimi attendu comme le messie
[15:00]FC Barcelone Mercato : Deco craque sur deux pépites défensives de Bundesliga, ce sont des colosses !
[14:00]ASSE : les Verts vont offrir une belle occasion de célébrer la mémoire de Gasset
[13:25]PSG Mercato : Vitinha a déjà donné sa réponse au Real Madrid… et s’ouvre à un autre club
[13:01]RC Lens : à la CAN, un ancien du LOSC rend un gros service aux Sang et Or
[12:30]FC Nantes Mercato –  INFO BUT! : les Kita ont tenté un gros coup à l’OGC Nice
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Larsonneur est au niveau de sa défense, une stat terrible l’accable !

Par Laurent Hess - 27 Déc 2025, 17:00
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

L’ASSE dispose de la 16e défense de Ligue 2. Et son gardien, Gautier Larsonneur, est accablé par une stat…

Avec 77 buts encaissés en championnat la saison dernière, l’AS Saint-Étienne avait pris l’eau et elle l’avait payé cash avec une relégation en Ligue 2. Mais ses investissements de cet été (25 M€ investis au Mercato) n’ont pas vraiment été couronnés de succès puisqu’avec 25 buts encaissés en 17 matchs, l’ASSE, meilleure attaque de L2, a la 3e plus mauvaise défense de son championnat. Seuls Amiens (26) et Guingamp (30) ont font pire lors de la première partie de saison.

Larsonneur 17e gardien de L2 au pourcentage d’arrêts

L’ASSE a bouclé la phase aller sur le podium de la Ligue 2, et Eirik Horneland continue de croire en sa bonne étoile. « Ce club mérite le succès et je suis très confiant par rapport à notre réussite. C’est une question de temps», a confié le Norvégien ce vendredi en conférence de presse. Toutefois, il est évident que pour atteindre ses objectifs, l’ASSE devra resserrer les boulons. Et cette remise en cause vaut aussi pour Gautier Larsonneur, le capitaine des Verts. Comme le note Poteaux Carrés, à mi-saison, Larsonneur n’est en effet que le 17e gardien de L2 au classement des pourcentages d’arrêts. « Le capitaine stéphanois affiche un très modeste 62,1%, bien loin du portier audonien Gaëtan Poussin (79,6%) et du gardien pailladin Simon Ngapandouetnbu (78,6%), le goal grenoblois Mamadou Diop (74,7%) complétant le podium ». La saison de la dernière montée des Verts, en 2023-24, Larso avait été élu meilleur gardien de Ligue 2. Et il avait écrasé la concurrence au pourcentage d’arrêts avec un remarquable 81,8%. De là à en déduire qu’il est loin de son meilleur niveau…

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot