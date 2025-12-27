ASSE : Larsonneur est au niveau de sa défense, une stat terrible l’accable !

L’ASSE dispose de la 16e défense de Ligue 2. Et son gardien, Gautier Larsonneur, est accablé par une stat…

Avec 77 buts encaissés en championnat la saison dernière, l’AS Saint-Étienne avait pris l’eau et elle l’avait payé cash avec une relégation en Ligue 2. Mais ses investissements de cet été (25 M€ investis au Mercato) n’ont pas vraiment été couronnés de succès puisqu’avec 25 buts encaissés en 17 matchs, l’ASSE, meilleure attaque de L2, a la 3e plus mauvaise défense de son championnat. Seuls Amiens (26) et Guingamp (30) ont font pire lors de la première partie de saison.

Larsonneur 17e gardien de L2 au pourcentage d’arrêts

L’ASSE a bouclé la phase aller sur le podium de la Ligue 2, et Eirik Horneland continue de croire en sa bonne étoile. « Ce club mérite le succès et je suis très confiant par rapport à notre réussite. C’est une question de temps», a confié le Norvégien ce vendredi en conférence de presse. Toutefois, il est évident que pour atteindre ses objectifs, l’ASSE devra resserrer les boulons. Et cette remise en cause vaut aussi pour Gautier Larsonneur, le capitaine des Verts. Comme le note Poteaux Carrés, à mi-saison, Larsonneur n’est en effet que le 17e gardien de L2 au classement des pourcentages d’arrêts. « Le capitaine stéphanois affiche un très modeste 62,1%, bien loin du portier audonien Gaëtan Poussin (79,6%) et du gardien pailladin Simon Ngapandouetnbu (78,6%), le goal grenoblois Mamadou Diop (74,7%) complétant le podium ». La saison de la dernière montée des Verts, en 2023-24, Larso avait été élu meilleur gardien de Ligue 2. Et il avait écrasé la concurrence au pourcentage d’arrêts avec un remarquable 81,8%. De là à en déduire qu’il est loin de son meilleur niveau…