Real Madrid : Cristiano Ronaldo n’en peut plus des questions sur la mère de son fils aîné

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

CR7 s’est agacé suite à une question sur l’identité de la mère de son fils, Cristiano Junior.

À seulement 15 ans, Cristiano Junior a déjà les caméras du monde braquées sur lui. Avec les U15 d’Al-Nassr, le fils de Cristiano Ronaldo enquillent les buts et avec la sélection U15 du Portugal aussi. A 40 ans passés, CR7 caresse le rêve de jouer un jour avec son fils, dont l’identité de la mère est toujours inconnue du grand public.

« Je lui dirai la vérité »

Interrogé à ce sujet par The Jonathan Ross Show, la star s’est énervé. « Je ne dois d’explication à personne. Cristiano Junior n’a pas seulement un père : il a un père exceptionnel. Et il a une grand-mère, il a le soutien de ma famille… et ça suffit. » Et à l’ancien attaquant du Real Madrid d’ajouter : « Connaître son identité ne changerait rien à leur vie. Quand il sera plus grand, je lui dirai la vérité, parce que c’est mon fils. Je lui parlerai quand je sentirai que le moment est venu, et il comprendra son père à 100 %. »

La mère du fils aîné de Cristiano Ronaldo (Cristiano Ronaldo Jr.) n’a jamais été rendue publique. Ce que l’on sait officiellement :