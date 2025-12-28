CAN : Hakimi vole au secours de Regragui, il va rejouer demain !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Achraf Hakimi, le défenseur du PSG, était en conférence de presse ce dimanche à la veille du match décisif à la CAN entre le Maroc et la Zambie.

À la veille du dernier match de poules du Maroc face à la Zambie lundi (20h), Achraf Hakimi s’est présenté face à la presse ce dimanche pour appeler à l’union sacrée derrière les Lions de l’Atlas. Le défenseur du PSG n’a pas apprécié certains sifflets des supporters lors des deux premiers matchs des Marocains à la CAN. « Ce n’est pas normal qu’il siffle », a regretté le joueur du PSG.

Hakimi jouera contre la Zambie

Hakimi a défendu le bilan de son coach, en rappelant que Walid Regragui était sur le banc pour mener les Lions de l’Atlas en demi-finale de Coupe du monde au Qatar, en 2023. Et Regragui a confirmé que le Parisien allait jouer demain. « C’est notre ballon d’Or, notre meilleur joueur, notre leader, notre capitaine. D’autres ont pris le relai mais on a l’un des meilleurs joueurs du monde. Achraf a fait un énorme travail pour revenir et il jouera demain, on verra s’il débutera ou non. L’objectif c’est qu’il soit là toute la compétition. On sera encore plus solide et plus fort avec lui, c’est certain. »