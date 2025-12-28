À LA UNE DU 28 DéC 2025
[15:43]CAN 2025 : battu par la Mozambique malgré un but d’Aubameyang, le Gabon envoie un sacré taquet à l’OM
[15:00]FC Nantes Mercato : les Kita doivent-ils ouvrir la porte à Matthis Abline ?
[14:00]FC Barcelone Mercato : Nathan Aké au Barça, la piste fait débat
[13:30]ASSE : une distinction surprenante pour Aïmen Moueffek
[13:00]CAN : Hakimi vole au secours de Regragui, il va rejouer demain !
[12:30]LOSC, OGC Nice Mercato : les Dogues et les Aiglons foncent sur Medina !
[12:00]Liga : Scandale au Real Madrid, une employée balance et c’est du lourd !
[11:30]OM : Greenwood avec 11 joueurs du PSG et Luis Enrique, Marseille s’insurge !
[11:00]ASSE Mercato : l’enveloppe de Kilmer Sports pour renforcer l’équipe cet hiver fait débat
[10:30]Real Madrid : un ancien cadre vole au secours de Xabi Alonso
CAN : Hakimi vole au secours de Regragui, il va rejouer demain !

Par Laurent Hess - 28 Déc 2025, 13:00
Achraf Hakimi, le défenseur du PSG, était en conférence de presse ce dimanche à la veille du match décisif à la CAN entre le Maroc et la Zambie.

À la veille du dernier match de poules du Maroc face à la Zambie lundi (20h), Achraf Hakimi s’est présenté face à la presse ce dimanche pour appeler à l’union sacrée derrière les Lions de l’Atlas. Le défenseur du PSG n’a pas apprécié certains sifflets des supporters lors des deux premiers matchs des Marocains à la CAN. « Ce n’est pas normal qu’il siffle », a regretté le joueur du PSG.

Hakimi jouera contre la Zambie

Hakimi a défendu le bilan de son coach, en rappelant que Walid Regragui était sur le banc pour mener les Lions de l’Atlas en demi-finale de Coupe du monde au Qatar, en 2023. Et Regragui a confirmé que le Parisien allait jouer demain. « C’est notre ballon d’Or, notre meilleur joueur, notre leader, notre capitaine. D’autres ont pris le relai mais on a l’un des meilleurs joueurs du monde. Achraf a fait un énorme travail pour revenir et il jouera demain, on verra s’il débutera ou non. L’objectif c’est qu’il soit là toute la compétition. On sera encore plus solide et plus fort avec lui, c’est certain. »

