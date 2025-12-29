À LA UNE DU 29 DéC 2025
[22:06]CAN : le Maroc d’Hakimi et El Kaabi se qualifie avec brio, ça passe aussi pour le Mali
[22:00]FC Nantes Mercato : Imran Louza de retour chez un rival de Ligue 1 ?
[21:30]Stade Rennais, ASSE : le joli témoignage de Mahdi Camara sur Jean-Louis Gasset
[21:00]OM Mercato : Benatia prêt à faire une folie pour un joueur formé au Stade Rennais ?
[20:30]FC Nantes Mercato : Cabella est déjà là, une autre recrue attendue avant l’OM
[20:00]FC Barcelone : Ronald Araújo de retour mais en sursis
[19:40]ASSE : Bafé Gomis glisse un précieux conseil Mercato aux Verts
[19:20]Real Madrid, OL Mercato : Endrick a snobé les supporters pour sa grande première à Lyon !
[19:00]CAN : Mostafa Mohamed (FC Nantes) n’a pas brillé avec l’Egypte, ça passe pour l’Afrique du Sud
[18:50]ASSE : du renfort pour Horneland à la reprise de l’entraînement !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

CAN : le Maroc d’Hakimi et El Kaabi se qualifie avec brio, ça passe aussi pour le Mali

Par Laurent Hess - 29 Déc 2025, 22:06
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Le groupe A a livré son verdict à la CAN. Avec une belle victoire du pays hôte, le Maroc, qui a rassuré ses supporters face à la Zambie. Le Mali verra aussi le tour suivant.

La CAN s’est poursuivie ce lundi avec d’abord la dernière journée du groupe B. Déjà qualifiée, l’Egypte a dû se contenter d’un match nul contre l’Angola (0-0). Et dans l’autre rencontre, l’Afrique du Sud s’est qualifiée en battant le Zimbabwe (3-2), qui termine dernier. Mais c’est le match entre le Maroc et la Zambie ce soir qui attirait toute l’attention. Pour son retour, Achraf Hakimi a débuté sur le banc.

Nouveau doublé pour El Kaabi

Après son succès inaugural contre les Comores (2-0) puis son nul contre le Mali (1-1), deux rencontres où il a semblé un brin poussif, le Maroc devait valider sa qualification pour les huitièmes de finale de sa CAN 2025. Des sifflets sont descendus des tribunes pour les Zambiens à l’annonces des équipes mais aussi pour Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, très critiqués depuis le début de la compétition. Mais Les Lions de l’Atlas ont pris le match par le bon bout. Sur un centre d’Ounahi, El Kaabi a ouvert le score après 9 minutes d’une tête plongeante et Brahim Diaz a fait le break en milieu de première mi-temps d’une frappe du gauche. A nouveau servi par Ounahi, El Kaabi a ajouté un 3e but au retour des vestiaires, signant un nouveau doublé dans cette CAN. Achraf Hakimi est entré en jeu sous l’ovation des supporters. Le Maroc verra donc les 8es de finale, tout comme le Mali, après son match nul face aux Comores (0-0), 3e avec 2 points.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot