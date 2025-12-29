CAN : le Maroc d’Hakimi et El Kaabi se qualifie avec brio, ça passe aussi pour le Mali

Le groupe A a livré son verdict à la CAN. Avec une belle victoire du pays hôte, le Maroc, qui a rassuré ses supporters face à la Zambie. Le Mali verra aussi le tour suivant.

La CAN s’est poursuivie ce lundi avec d’abord la dernière journée du groupe B. Déjà qualifiée, l’Egypte a dû se contenter d’un match nul contre l’Angola (0-0). Et dans l’autre rencontre, l’Afrique du Sud s’est qualifiée en battant le Zimbabwe (3-2), qui termine dernier. Mais c’est le match entre le Maroc et la Zambie ce soir qui attirait toute l’attention. Pour son retour, Achraf Hakimi a débuté sur le banc.

Nouveau doublé pour El Kaabi

Après son succès inaugural contre les Comores (2-0) puis son nul contre le Mali (1-1), deux rencontres où il a semblé un brin poussif, le Maroc devait valider sa qualification pour les huitièmes de finale de sa CAN 2025. Des sifflets sont descendus des tribunes pour les Zambiens à l’annonces des équipes mais aussi pour Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, très critiqués depuis le début de la compétition. Mais Les Lions de l’Atlas ont pris le match par le bon bout. Sur un centre d’Ounahi, El Kaabi a ouvert le score après 9 minutes d’une tête plongeante et Brahim Diaz a fait le break en milieu de première mi-temps d’une frappe du gauche. A nouveau servi par Ounahi, El Kaabi a ajouté un 3e but au retour des vestiaires, signant un nouveau doublé dans cette CAN. Achraf Hakimi est entré en jeu sous l’ovation des supporters. Le Maroc verra donc les 8es de finale, tout comme le Mali, après son match nul face aux Comores (0-0), 3e avec 2 points.