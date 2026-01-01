Les meilleures photos des WAGs de Premier League à Noël

Un tabloïd anglais a compilé les meilleurs clichés pris par les compagnes de footballeurs de Premier League le jour de Noël. L’occasion de constater que certaines n’avaient pas froid du tout !

Pour les WAGs, à Noël, il y a deux salles, deux ambiances ! Il y a celles qui décident de faire comme le reste de l’année et de poser dans des tenues très dénudées, malgré les températures glaciales. Et il y a celles qui sont plus dans l’esprit de Noël et qui osent les pulls ou les pyjamas moches prêt du sapin. Le tabloïd Daily Star a compilé une dizaine de photos de ces compagnes de footballeurs qui n’ont pas froid aux yeux (et ailleurs…). L’occasion de constater que Muri Lopez Benitez, épouse du défenseur de Manchester United Lisandro Martinez, est au top de sa forme et de ses formes, neuf mois seulement après son accouchement !