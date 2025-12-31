À LA UNE DU 31 DéC 2025
[20:00]OM Mercato : une offre est tombée pour Maupay, l’avenir de Gouiri est scellé !
[19:30]Stade Rennais Mercato : Mastantuono (Real Madrid) en prêt, vous prenez ?
[19:00]RC Lens Mercato : l’IA dévoile ses recrues idéales après Haïdara
[18:30]FC Barcelone Mercato : João Cancelo a donné une première réponse au Barça
[18:00]OM Mercato : gros rebondissement pour Pavard, ça chauffe avec Anis Hadj Moussa !
[17:32]FC Nantes Mercato INFO BUT! : Kantari refuse Lemaréchal, il va signer à Brest
[17:00]ASSE Mercato : Kilmer Sports a tenté un défenseur central international !
[16:30]RC Lens Mercato : Thomasson sort du silence et ouvre la porte à un autre club
[16:00]Stade Rennais Mercato : en plus de Mastantuono, Désiré s’attaque à une piste du PSG
[15:30]OM Mercato : De Zerbi a pris une décision radicale avec Vaz et Bakola
OM Mercato : gros rebondissement pour Pavard, ça chauffe avec Anis Hadj Moussa !

Par Fabien Chorlet - 31 Déc 2025, 18:00
Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam)
Alors que l’OM voudrait renégocier avec l’Inter Milan l’option d’achat fixé pour Benjamin Pavard, le club phocéen serait passé à l’offensive pour recruter Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam).

À la toute fin du mercato estival, l’Olympique de Marseille s’est offert le gros coup Benjamin Pavard. Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, l’international français alterne le bon et le moins bon depuis son arrivée dans la cité phocéenne. Après ces débuts contrastées, les dirigeants marseillais souhaiteraient conserver l’ancien joueur du Bayern Munich, mais compteraient renégocier le montant de l’option d’achat, fixé à 15 millions d’euros, selon le journaliste italien Pasquale Guarro. L’OM envisagerait ainsi de proposer à l’Inter Milan une indemnité de transfert bien inférieure à celle convenue au départ.

L’OM passe à l’attaque pour Anis Hadj Moussa

En quête de renforts cet hiver, le club phocéen serait, par ailleurs, passé à l’action pour s’attacher les services d’Anis Hadj Moussa. D’après le journaliste turc Ekrem Konur, les dirigeants de l’OM entamé des discussions avec leurs homologues du Feyenoord Rotterdam pour le transfert de l’ailier droit algérien. Mehdi Benatia verrait Anis Hadj Moussa comme le renfort idéal au poste d’ailier droite. Pour accepter de se séparer de son joyau cet hiver, le club néerlandais attendrait pas moins de 30 millions d’euros.

OM

