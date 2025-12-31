OM Mercato : gros rebondissement pour Pavard, ça chauffe avec Anis Hadj Moussa !

250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Alors que l’OM voudrait renégocier avec l’Inter Milan l’option d’achat fixé pour Benjamin Pavard, le club phocéen serait passé à l’offensive pour recruter Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam).

À la toute fin du mercato estival, l’Olympique de Marseille s’est offert le gros coup Benjamin Pavard. Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, l’international français alterne le bon et le moins bon depuis son arrivée dans la cité phocéenne. Après ces débuts contrastées, les dirigeants marseillais souhaiteraient conserver l’ancien joueur du Bayern Munich, mais compteraient renégocier le montant de l’option d’achat, fixé à 15 millions d’euros, selon le journaliste italien Pasquale Guarro. L’OM envisagerait ainsi de proposer à l’Inter Milan une indemnité de transfert bien inférieure à celle convenue au départ.

L’OM passe à l’attaque pour Anis Hadj Moussa

En quête de renforts cet hiver, le club phocéen serait, par ailleurs, passé à l’action pour s’attacher les services d’Anis Hadj Moussa. D’après le journaliste turc Ekrem Konur, les dirigeants de l’OM entamé des discussions avec leurs homologues du Feyenoord Rotterdam pour le transfert de l’ailier droit algérien. Mehdi Benatia verrait Anis Hadj Moussa comme le renfort idéal au poste d’ailier droite. Pour accepter de se séparer de son joyau cet hiver, le club néerlandais attendrait pas moins de 30 millions d’euros.