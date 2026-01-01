À LA UNE DU 1 JAN 2026
PSG : au Brésil aussi, le club a réalisé un exploit historique

Par Raphaël Nouet - 1 Jan 2026, 12:23
Désiré Doué tentant de prendre le ballon à Erick Pulgar lors de PSG-Flamengo.
2025 aura été l’année de tous les records du PSG, en France, en Europe et dans le monde puisqu’il a établi le record d’audience à la télévision brésilienne.

Vainqueur du Trophée des Champions, de la Ligue 1, de la Coupe de France, de la Champions League, de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe Intercontinentale, le PSG aura réalisé un quasi sans-faute en 2025. Seul le Mondial des Clubs lui a échappé, et encore, de peu, puisqu’il s’est incliné en finale face à Chelsea (0-3). Les joueurs de Luis Enrique ont également tout raflé au niveau individuel, Ousmane Dembélé décrochant le Ballon d’Or 2025, Achraf Hakimi son équivalent africain et Désiré Doué étant sacré Golden Boy. Bref, une année historique pour le club de la capitale.

Meilleure audience de 2025 à la télévision brésilienne

Et l’on a appris mercredi que ces exploits à répétition avaient eu des répercussions à l’autre bout du monde. Au Brésil, la meilleure audience de l’année pour la principale chaîne, Globo, a été la finale de la Coupe Intercontinentale ! D’accord, elle impliquait le club le plus populaire des quintuples champions du monde, le Flamengo, mais l’identité de l’adversaire a également compté. Le PSG est non seulement un club qui a toujours compté de grands joueurs brésiliens dans ses rangs mais il possède aussi le capitaine de la Seleçao dans ses rangs. L’audience a été remarquable dans toutes les régions du pays, pas seulement à Rio de Janeiro.

Pour franchir un nouveau cap en matière de notoriété, le PSG pourrait suivre l’exemple de son adversaire en finale de la Coupe Intercontinentale. Les supporters de Flamengo ont en effet lancé une pétition en ligne pour demander à l’ONU de reconnaître la nation « flamengista ». Le but était de recueillir 60 millions de votes. Le Rubo-Negro en est à 45…

