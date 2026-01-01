RC Lens : le groupe de Sage pour Toulouse, il confirme un départ

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le RC Lens vient de dévoiler le groupe retenu par Pierre Sage pour se déplacer à Toulouse.

Surprenant leader de Ligue 1, le RC Lens se déplace ce vendredi (20h45) sur la pelouse de Toulouse, en match d’ouverture de la 17e journée deLigue 1. Pour cette rencontre, l’entraîneur des Sang et Or Pierre Sage a décidé de convoquer 21 joueurs.

Six absents, dont Ojeridan !

Comme prévu, Jonathan Gradit, Jhoanner Chavez et Ruben Aguilar, tous trois blessés, et Mamadou Sangaré et Amadou Haïdara, partis disputer la CAN 2025 avec le Mali, sont absents tout comme Hamzat Ojediran. L’absence du milieu de terrain nigérian dans le groupe lensois confirme qu’il va prendre la direction du Colorado Rapids.

Le groupe du RC Lens : Risser, Gurtner, Delplace – Abdulhamid, Celik, Antonio, Ganiou, Baidoo, Sarr, Udol – Thomasson, Bulatovic, Bermont, Sylla – Edouard, Sotoca, Thauvin, Saïd, Fofana, Sima, Guilavogui.