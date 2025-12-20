RC Lens Mercato : un nouveau transfert acté après celui d’Haidara

L’histoire d’Hamzat Ojediran au RC Lens semble déjà toucher à sa fin. Non utilisé en Ligue 1 cette saison, le jeune milieu nigérian se rapproche à grands pas d’un transfert vers la MLS, direction les Colorado Rapids. Tour d’horizon sur ce départ attendu, le contexte en Artois et la dernière ligne droite d’un deal qui pourrait bouger rapidement la donne pour les Sang et Or.

Ojediran, une impasse à Lens

Arrivé l’été dernier en provenance de Debrecen pour environ 1,3 million d’euros, Hamzat Ojediran n’a jamais eu l’occasion de s’exprimer sous la tunique lensoise. Malgré son profil, il n’a pas su s’imposer lors de sa première saison (401 minutes jouées) et n’a pas disputé la moindre minute cette année. Écarté du groupe pro, il subit de plein fouet la volonté du staff et de la direction de réduire l’effectif, alors même qu’il reste sous contrat jusqu’en 2028. La venue d’Amadou Haidara, premier mouvement de cet hiver, est forcément venue accélérer tout cela.

Pourquoi la MLS séduit le milieu nigérian

Face à cette situation, un départ s’est imposé comme une évidence. Des pistes en Turquie ont un temps été évoquées, mais l’option américaine a pris le dessus ces derniers jours. Le championnat nord-américain colle parfaitement au style d’Ojediran : fort impact physique, puissance et volume de courses, des atouts appréciés aux États-Unis. Pour un joueur encore jeune, la MLS apparaît aussi comme une étape porteuse pour rebondir en accumulant du temps de jeu.

Accord en vue entre Lens et Colorado Rapids

Les discussions ont connu une accélération notoire. L’entourage du joueur, le RC Lens et les Colorado Rapids sont proches d’un terrain d’entente pour un transfert inférieur à 3 millions d’euros. Seuls restent à valider le visa et la visite médicale du milieu nigérian. Les échanges avec des clubs turcs n’ont finalement pas abouti, ce qui a facilité la finalisation du deal avec la franchise MLS. Ojediran, prêt à s’envoler, pourrait officialiser son départ dans les prochains jours si tout se déroule sans accrocs.

Quelles conséquences pour l’effectif Sang et Or ?

Ce départ imminent va permettre au RC Lens d’opérer un nécessaire allègement d’effectif en cette période hivernale. Après la cession de Deiver Machado à Nantes, c’est un nouveau dossier épineux que le club règle avec efficacité. Le fait de ne pas avoir attendu le retour de la CAN pour libérer une place supplémentaire en milieu de terrain prouve la détermination du staff à clarifier certains dossiers et simplifier la gestion du groupe.

Sauf dernière surprise, Ojediran va vivre un nouveau départ et le RC Lens, de son côté, poursuit la reconfiguration de son effectif, avec l’objectif d’allier performance et cohésion dans la deuxième partie de saison.