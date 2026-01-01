FC Barcelone Mercato : coup de froid sur le retour de João Cancelo !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

À l’heure actuelle, João Cancelo (Al-Hilal) serait encore loin de revenir au Barça cet hiver.

À la recherche d’un latéral droit cet hiver pour concurrencer Jules Koundé, le FC Barcelone serait intéressé par un retour de João Cancelo et serait déjà entré en négociations avec l’international portugais. Parti à l’été 2024 à Al-Hilal, en Arabie saoudite, le joueur de 31 ans souhaiterait revenir en Europe dès le mois de janvier.

Les Blaugrana hésitent pour João Cancelo

Ce mercredi, le journaliste italien Fabrizio Romano, qui a été le premier à révéler l’intérêt du Barça pour João Cancelo, a fait le point sur le dossier. À ce stade, le club blaugrana ne progresserait pas dans les négociations pour l’ancien joueur de Manchester City et n’aurait tout simplement pas tranché sur un éventuel recrutement du Portugais durant ce mercato hivernal.

Si le retour de João Cancelo se concrétisait, il apporterait de l’expérience et de la polyvalence sur le côté droit, mais le Barça semble pour l’instant hésitant, préférant peut-être évaluer d’autres options avant de boucler ce dossier.