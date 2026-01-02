À LA UNE DU 2 JAN 2026
[22:00]Mercato : qui de l’OM ou de l’OL Abdelli doit-il choisir cet hiver ? 
[21:30]ASSE : les Verts signent une première victoire éclatante en 2026, les supporters en folie !
[21:00]PSG Mercato : Campos fonce sur un buteur à 60 M€ validé par Mourinho
[20:44]RC Lens, FC Nantes : Will Still vers un retour imminent en Ligue 1 ?
[20:19]OGC Nice : à peine arrivé, Wahi a déjà taclé le RC Lens et l’OM
[19:50]RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter Toulouse
[19:42]Stade Rennais Mercato : le conseil en or de Beye au PSG et au Real Madrid pour s’offrir Jacquet
[19:13]FC Nantes Mercato : les Kita veulent un ancien du Stade Rennais qui cartonne en Ligue 1
[19:03]PSG Mercato : Luis Enrique a réglé le gros casse-tête de janvier
[18:30]FC Barcelone : Flick met la pression pour le mercato et confirme la nouvelle pour Yamal
RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter Toulouse

Par William Tertrin - 2 Jan 2026, 19:50
Pierre Sage en conférence de presse après le match du RC Lens à Angers.
Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter le Toulouse FC en cette 17e journée de Ligue 1, la première de 2026 !

Ce vendredi, pour ouvrir le bal en 2026 avec la 17e journée de Ligue 1, le RC Lens se déplace sur la pelouse du TFC. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Carles Martínez Novell et Pierre Sage. Coup d’envoi à 20h45 au Stadium.

Les compos officielles

TFC : Restes – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen (cap) – Sidibé, Cásseres Jr., Vossah, Messali – Dønnum, Emersonn, Gboho.

RC Lens : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Abdulhamid, Thomasson (cap), Bulatovic, Udol – Thauvin, Edouard, Saïd.

