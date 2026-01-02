RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter Toulouse

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter le Toulouse FC en cette 17e journée de Ligue 1, la première de 2026 !

Ce vendredi, pour ouvrir le bal en 2026 avec la 17e journée de Ligue 1, le RC Lens se déplace sur la pelouse du TFC. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Carles Martínez Novell et Pierre Sage. Coup d’envoi à 20h45 au Stadium.

Les compos officielles

TFC : Restes – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen (cap) – Sidibé, Cásseres Jr., Vossah, Messali – Dønnum, Emersonn, Gboho.

RC Lens : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Abdulhamid, Thomasson (cap), Bulatovic, Udol – Thauvin, Edouard, Saïd.