RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter Toulouse

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter le Toulouse FC en cette 17e journée de Ligue 1, la première de 2026 !
Ce vendredi, pour ouvrir le bal en 2026 avec la 17e journée de Ligue 1, le RC Lens se déplace sur la pelouse du TFC. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Carles Martínez Novell et Pierre Sage. Coup d’envoi à 20h45 au Stadium.
Les compos officielles
TFC : Restes – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen (cap) – Sidibé, Cásseres Jr., Vossah, Messali – Dønnum, Emersonn, Gboho.
RC Lens : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Abdulhamid, Thomasson (cap), Bulatovic, Udol – Thauvin, Edouard, Saïd.
