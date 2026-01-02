Toulouse FC – RC Lens (0-3) : champions d’automne en hiver, les notes des Sang et Or

Ce vendredi, le RC Lens a signé une 7e victoire consécutive sur la pelouse du Toulouse FC pour ouvrir l’année 2026. En supériorité numérique dès la 23e minute après le rouge sévère d’Emersonn suite à une faute sur Édouard, les Sang et Or n’ont trouvé la faille qu’à la 57e, avant de dérouler. Découvrez nos tops, flops et notes des Lensois, officiellement champions d’automne en plein hiver, avec 4 points provisoires sur le PSG !

Les tops

SAÏD

Dès le début de match, on savait déjà qu’il allait être dans un grand jour. Techniquement facile, il a surnagé dans ce registre. À la 22e, il était proche d’ouvrir le score sur une tête après un corner bien tiré. Comme ses coéquipiers, le rouge adverse a un peu changé le visage de l’équipe, mais peu importe, car c’est bien Saïd qui a débloqué le match. À la 57e, il a profité d’une remise involontaire de Vossah pour marquer du pied droit à gauche de la surface. Dommage qu’il n’ait pas su profiter de la nouvelle galette d’Udol à la 70e, où sa tête est passée au-dessus.

THOMASSON

Plus tôt dans la semaine, il laissait encore une fois planer le doute sur son avenir au club, assurant qu’il était pleinement concerné. Et le capitaine n’a pas menti. Associé à Sangaré ou Bulatovic, cela ne change rien pour lui, il garde les clés de l’entrejeu. Hormis ses récupérations précieuses, il a été très attentif sur le tir de Fofana en fin de match, que Restes repousse avant que le numéro 28 ne suive pour doubler la mise. Il aurait pu s’offrir un doublé dans le temps additionnel, mais son petit lob a bien été suivi par Restes. Doublement décisif ce soir, il a lancé en profondeur Ganiou dans le temps additionnel, avant que le joueur formé au club ne marque le troisième et dernier but du match.

BULATOVIC

En l’absence de Sangaré, c’est lui qui doit tenir le milieu avec Thomasson. Déjà très en vue à Nantes, le milieu a une nouvelle fois assuré à merveille, dans un match où l’adversité était un peu plus élevée. Buteur sur coup franc en Coupe de France avant la trêve, il a montré sa qualité redoutable sur coup de pied arrêté. À la 34e et 43e, il a obligé Restes à s’employer pour écarter le danger. Auteur de 4 récupérations et 2 interceptions également, le jeune monténégrin continue sur sa lancée et saisit à merveille les occasions de se montrer.

GANIOU

On l’a vu beaucoup monter sur ce match, et malgré tout, il est le Lensois qui a effectué le plus de tâches défensives ce soir (11). En prime, il s’est offert son deuxième but de la saison dans le temps additionnel, sur une frappe en force du pied droit en angle fermé.

Les flops

SARR

Lens n’a pas pris de but ce soir, confirmant son statut de meilleure défense, ce qui suffit à dire que Sarr et ses coéquipiers ont fait le travail. Mais l’ancien de Chelsea a tout de même procuré des frissons en première période, avec notamment deux ballons mal négociés qui auraient pu permettre à Toulouse de marquer. Sans conséquence heureusement.

THAUVIN

Pas mal de déchet pour l’international français ce soir, qui est loin d’avoir été le joueur le moins en vue tout de même. Très précis sur corner, il l’a moins été sur sa grosse occasion à la 15e minute, où son enroulée est passée à côté. Il amène néanmoins le but de Saïd sur son centre venu de la droite.

FOFANA

Entré à la 38e pour remplacer un Édouard blessé, le contexte n’était pas simple pour un joueur qui n’a pas les mêmes qualités que celui devant lui dans la hiérarchie. Si on a bien vu ses qualités de vitesse pour presser Restes dès ses premières secondes sur le terrain, il s’est montré assez discret, même s’il a eu la possibilité de marquer en fin de match, mais son tir à bout portant a été repoussé par Restes avant le but de Thomasson.

Les notes des Lensois

Risser (6) – Ganiou (7), Baidoo (6), Sarr (5) – Abdulhamid (5, puis Bermont 90e), Thomasson (8), Bulatovic (7, puis Sotoca 90e), Udol (6) – Thauvin (5, puis Guilavogui 74e), Edouard (non noté, puis Fofana 38e : 4), Saïd (8).