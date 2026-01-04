À LA UNE DU 4 JAN 2026
CAN 2025 : Brahim (Real Madrid) porte encore le Maroc, l’aventure continue pour Hakimi (PSG) et Aguerd (OM)

Par William Tertrin - 4 Jan 2026, 19:18
💬 Commenter
Sous une tension extrême à Rabat, les Lions de l’Atlas valident leur billet pour les quarts. Hakimi et Aguerd poursuivent l’aventure après un match irrespirable face à la Tanzanie.

Hakimi retrouve le onze, Aguerd solide : les cadres répondent présents

Dans un stade Moulay Abdellah en fusion, le Maroc a bâti sa qualification sur le retour en force de ses leaders. Achraf Hakimi (PSG), repositionné à droite, a retrouvé sa place essentielle, tandis que Nayef Aguerd (OM) a tenu la baraque en défense centrale. Malgré l’absence coûteuse d’Azzedine Ounahi, forfait pour la suite de la compétition, Walid Regragui a lancé un onze sérieux pour résister à une Tanzanie accrocheuse.

La Tanzanie bouscule, les Lions doutent

D’entrée de jeu, les Lions de l’Atlas ont vécu une première période tendue. La Tanzanie, pourtant sortie de sa poule avec seulement deux points, s’est créée la première occasion franche dès la troisième minute. Msuva a tremblé la défense marocaine, et le Maroc a dû redoubler d’attention pour garder son but inviolé.

Brahim Diaz décisif, délivrance collective

Alors que la tension montait et que le spectre des prolongations planait, c’est Brahim Diaz, déjà héros au Maroc comme à Madrid, qui a fait la différence d’une frappe puissante à la 63e minute. Le tir du joueur du Real a libéré tout un peuple, faisant oublier la maladresse d’El Kaabi et les montées timorées de Hakimi. Derrière, Aguerd et la défense ont résisté aux dernières vagues tanzaniennes jusqu’au coup de sifflet final.

Regrets, gestion tactique et le quart qui s’annonce brûlant

Si la prestation du Maroc aura manqué de maîtrise par moments, la qualification est là. L’absence d’Ounahi s’est fait sentir dans la gestion technique, mais Hakimi, Aguerd, Diaz et les autres ont assuré l’essentiel. Le staff devra apporter des réglages avant d’affronter, selon l’issue, le Cameroun ou l’Afrique du Sud pour une place en demi-finale. Le mental a tenu, la confiance revient : les Lions avancent dans cette CAN 2025 pleine de promesses.

Place désormais à la préparation du quart de finale : le Maroc, boosté par ses leaders, rêve plus que jamais d’aller au bout, dans son pays.

