Revue de presse espagnole : une starlette rêve du Real Madrid, le FC Barcelone a recruté un crack 

Voici la revue de presse espagnole en date de ce lundi 5 janvier 2026. Au menu : la déclaration d’amour de Lennart Karl au Real Madrid et les miracles de Joan Garcia au FC Barcelone.

SPORT : « Cette recrue est un crack »

Le vestiaire du FC Barcelone hallucine devant le niveau de Joan Garcia, recruté cet été et auteur de plusieurs parades miraculeuses face à l’Espanyol ce samedi en Liga (2-0).

AS : « Golzalo »

Auteur d’un triplé en l’absence de Kylian Mbappé face au Betis Séville ce dimanche (5-1), Gonzalo Garcia fait naître de grands espoirs au Real Madrid.

MARCA : « Gonzalo est un magicien »

Révélation du début de saison avec le Bayern Munich, Lennart Karl s’est dit heureux de jouer pour ce très grand club mais rêve du Real Madrid : « Le Bayern Munich est un très grand club. C’est un rêve d’y jouer. Mais à un moment donné, je veux absolument aller au Real Madrid. C’est mon club de rêve. »

MUNDO DEPORTIVO : « Géant »

Garcia est également mis en avant par Mundo Deportivo après sa folle prestation dans le derby barcelonais. Le gardien espagnol totalise déjà 7 clean sheets en 13 matches de Liga !