À LA UNE DU 5 JAN 2026
[12:29]PSG Mercato : un transfert retentissant se profile, Luis Enrique s’étrangle
[12:18]RC Lens : le verdict est tombé pour Odsonne Edouard 
[12:02]FC Barcelone : un renfort inattendu pour Flick en Supercoupe d’Espagne !
[11:50]OM – FC Nantes (0-2) : Daniel Riolo et Pierre Ménès règlent sèchement les polémiques arbitrales 
[11:21]Revue de presse : Still encore recalé en L1, coup de théâtre pour Clauss à Nice, le PSG adoube le RC Lens 
[10:47]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Aboukhlal à Nantes ce jeudi ?
[10:30]CAN 2025 : le Maroc en plein coeur d’un scandale arbitral ?
[10:19]ASSE Mercato : Kilmer se jette sur une piste défensive du FC Nantes 
[09:50]Le PSG a un énorme point faible, l’OM l’a déjà ciblé ! 
[09:21]Revue de presse espagnole : une starlette rêve du Real Madrid, le FC Barcelone a recruté un crack 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Revue de presse espagnole : une starlette rêve du Real Madrid, le FC Barcelone a recruté un crack 

Par Bastien Aubert - 5 Jan 2026, 09:21
💬 Commenter
Lennart Karl (Bayern Munich)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Voici la revue de presse espagnole en date de ce lundi 5 janvier 2026. Au menu : la déclaration d’amour de Lennart Karl au Real Madrid et les miracles de Joan Garcia au FC Barcelone.

SPORT : « Cette recrue est un crack »

Le vestiaire du FC Barcelone hallucine devant le niveau de Joan Garcia, recruté cet été et auteur de plusieurs parades miraculeuses face à l’Espanyol ce samedi en Liga (2-0).

AS : « Golzalo »

Auteur d’un triplé en l’absence de Kylian Mbappé face au Betis Séville ce dimanche (5-1), Gonzalo Garcia fait naître de grands espoirs au Real Madrid.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

MARCA : « Gonzalo est un magicien »

Révélation du début de saison avec le Bayern Munich, Lennart Karl s’est dit heureux de jouer pour ce très grand club mais rêve du Real Madrid : « Le Bayern Munich est un très grand club. C’est un rêve d’y jouer. Mais à un moment donné, je veux absolument aller au Real Madrid. C’est mon club de rêve. »

MUNDO DEPORTIVO : « Géant »

Garcia est également mis en avant par Mundo Deportivo après sa folle prestation dans le derby barcelonais. Le gardien espagnol totalise déjà 7 clean sheets en 13 matches de Liga ! 

Real MadridFC Barcelone

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Real Madrid