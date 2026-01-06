À LA UNE DU 6 JAN 2026
[00:00]CAN 2025 : la sublime compagne de Brahim Diaz (Real Madrid) lui vole la vedette au Maroc !  
[23:40]ASSE Mercato : Kurt Zouma est libre, les Verts doivent-ils foncer ?
[23:15]RC Lens : Florian Thauvin met les choses au clair sur sa relation avec Dimitri Payet à l’OM
[22:50]Stade Rennais Mercato : un ancien flop rennais au chevet d’un concurrent direct du FC Nantes
[22:30]ASSE : Kilmer Sports offre un joli cadeau d’anniversaire à Paul Eymard !
[22:00]CAN : le Nigeria d’Osimhen écrase le Mozambique, l’Algérie et la RD Congo peuvent déjà trembler !
[21:40]OM : Dugarry demande le départ de De Zerbi et félicite le FC Nantes
[21:15]OM Mercato : deux clubs s’agitent pour Vaz, l’OM fixe ses conditions
[20:50]FC Barcelone Mercato : Joao Cancelo tout proche d’un retour !
[20:30]FC Nantes Mercato – INFO BUT ! : coup de froid confirmé pour Aboukhlal, contact établi avec un attaquant de Ligue 1 !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

CAN 2025 : la sublime compagne de Brahim Diaz (Real Madrid) lui vole la vedette au Maroc !  

Par Bastien Aubert - 6 Jan 2026, 00:00
💬 Commenter
Brahim Diaz (Maroc)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Brahim Diaz (Real Madrid, 26 ans) marche sur l’eau depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations et n’a clairement pas laissé sa vie personnelle au vestiaire. 

Étincelant avec les Lions de l’Atlas à la CAN 2025, Brahim Diaz peut compter sur un soutien de choix en tribunes : sa compagne Luz Mendez, bien décidée à vivre cette aventure africaine au plus près de l’homme en forme du tournoi.

Présente au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat aux côtés de la famille du joueur, l’influenceuse fitness basée à Madrid n’a rien manqué des exploits de Brahim Diaz. Récemment remise d’une maladie, Luz Mendez a tenu à faire le déplacement pour encourager son compagnon, symbole d’un Maroc ambitieux et plus que jamais candidat au sacre continental. Sourires, émotions et complicité : le couple n’est pas passé inaperçu dans les tribunes.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Luz Mendes brille de mille feux au Maroc 

Sur le terrain, Brahim Diaz continue d’écrire sa propre légende. Dimanche 4 janvier, le joueur du Real Madrid a encore frappé fort en inscrivant le but de la victoire face à la Tanzanie. Un succès décisif qui a permis aux Lions de l’Atlas de valider leur billet pour les quarts de finale. Cerise sur le gâteau : l’ancien Milanais a été élu homme du match, confirmant son statut de leader offensif incontestable.

Quatre matchs, quatre buts, une influence totale sur le jeu marocain : Brahim Diaz incarne cette CAN avec talent et personnalité. En tribunes comme sur la pelouse, le Maroc rayonne. Et pendant que le numéro 10 fait chavirer les défenses adverses, sa chérie illumine les gradins. Une histoire de succès, de football et de glamour, qui accompagne parfaitement le parcours étincelant des Lions de l’Atlas.

CAN 2025

Actu foot CAN 2025 : les infos les plus chaudes