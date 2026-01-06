Brahim Diaz (Real Madrid, 26 ans) marche sur l’eau depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations et n’a clairement pas laissé sa vie personnelle au vestiaire.

Étincelant avec les Lions de l’Atlas à la CAN 2025, Brahim Diaz peut compter sur un soutien de choix en tribunes : sa compagne Luz Mendez, bien décidée à vivre cette aventure africaine au plus près de l’homme en forme du tournoi.

Présente au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat aux côtés de la famille du joueur, l’influenceuse fitness basée à Madrid n’a rien manqué des exploits de Brahim Diaz. Récemment remise d’une maladie, Luz Mendez a tenu à faire le déplacement pour encourager son compagnon, symbole d’un Maroc ambitieux et plus que jamais candidat au sacre continental. Sourires, émotions et complicité : le couple n’est pas passé inaperçu dans les tribunes.

Luz Mendes brille de mille feux au Maroc

Sur le terrain, Brahim Diaz continue d’écrire sa propre légende. Dimanche 4 janvier, le joueur du Real Madrid a encore frappé fort en inscrivant le but de la victoire face à la Tanzanie. Un succès décisif qui a permis aux Lions de l’Atlas de valider leur billet pour les quarts de finale. Cerise sur le gâteau : l’ancien Milanais a été élu homme du match, confirmant son statut de leader offensif incontestable.

Quatre matchs, quatre buts, une influence totale sur le jeu marocain : Brahim Diaz incarne cette CAN avec talent et personnalité. En tribunes comme sur la pelouse, le Maroc rayonne. Et pendant que le numéro 10 fait chavirer les défenses adverses, sa chérie illumine les gradins. Une histoire de succès, de football et de glamour, qui accompagne parfaitement le parcours étincelant des Lions de l’Atlas.