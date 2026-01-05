À LA UNE DU 5 JAN 2026
[22:50]Stade Rennais Mercato : un ancien flop rennais au chevet d’un concurrent direct du FC Nantes
[22:30]ASSE : Kilmer Sports offre un joli cadeau d’anniversaire à Paul Eymard !
[22:00]CAN : le Nigeria d’Osimhen écrase le Mozambique, l’Algérie et la RD Congo peuvent déjà trembler !
[21:40]OM : Dugarry demande le départ de De Zerbi et félicite le FC Nantes
[21:15]OM Mercato : deux clubs s’agitent pour Vaz, l’OM fixe ses conditions
[20:50]FC Barcelone Mercato : Joao Cancelo tout proche d’un retour !
[20:30]FC Nantes Mercato – INFO BUT ! : coup de froid confirmé pour Aboukhlal, contact établi avec un attaquant de Ligue 1 !
[20:05]ASSE Mercato : un média annonce le départ de Zuriko Davitashvili !
[19:45]CAN : L’Egypte écarte le Bénin au bout du suspense
[19:20]FC Nantes Mercato – INFO BUT ! : revirement de dernière minute pour Aboukhlal ?
CAN : le Nigeria d’Osimhen écrase le Mozambique, l’Algérie et la RD Congo peuvent déjà trembler !

Par Laurent Hess - 5 Jan 2026, 22:00
💬 Commenter
Le Nigeria rejoint les quarts de finale de la CAN, porté par un super Victor Osimhen. Il affrontera au tour suivant le vainqueur de la confrontation entre l’Algérie et la RD Congo.

Les 8es de finale de la CAN se poursuivaient ce lundi après-midi avec le match entre l’Egypte et le Bénin. Après une première mi-temps où le Bénin a bien résisté à la domination égyptienne, les Pharaons ont trouvé la faille à l’heure de jeu suite à un bon mouvement sur la droite entre Mohamed Salah et Mohamed Hany conclu par Marwan Attia d’un missile dans la lucarne gauche. Mais l’ancien clermontois Jodel Dossou a égalisé en fin de match, envoyant les deux formations en prolongations. Et c’est le défenseur Yasser Ibrahim qui a offert la qualification à l’Egypte (2-1 a.p), qui affrontera le vainqueur de Côte d’Ivoire-Burkina Faso en ¼ de finale.

Un doublé pour Osimhen, Lookman a encore brillé lui aussi

Ce soir, le Nigeria affrontait le Mozambique. Et les Super Eagles n’ont pas fait de détails avec une large victoire 4-0. Ils menaient 2-0 à la mi-temps grâce à un but de Lookman, servi par Adams, et à une réalisation d’Osimhen, servi par Lookman. L’ancien joueur du LOSC et du Napoli s’est offert un doublé dès le retour des vestiaires sur un nouveau service de Lookman, et celui-ci a adressé une 3e passe décisive à Adams, l’ancien, montpelliérain, pour le 4-0. Au tour suivant, le Nigeria affrontera le vainqueur du match entre l’Algérie et la République Démocratique du Congo, qui aura lieu ce mardi. Emmené par son trio d’attaque, il se pose déjà en grand outsider de cette CAN 2025, derrière le favori marocain.

CAN 2025

