Real Madrid Mercato : Cristiano Ronaldo veut jouer un mauvais tour à Xabi Alonso !

Cristiano Ronaldo pousserait pour recruter Antonio Rüdiger, le défenseur central allemand du Real Madrid.

L’avenir d’Antonio Rüdiger est incertain. Le défenseur central international allemand est en fin de contrat à la Casa Blanca en juin 2026 et il n’a toujours pas prolongé, si bien que son avenir pourrait s’inscrire loin du Real et peut-être même dès cet hiver. Evidemment, un départ serait un coup dur pour Xabi Alonso, tant l’ancien joueur de la Roma est un pilier au sein d’une arrière-garde dans laquelle la recrue Dean Huijsen tarde à s’imposer, et qui est de plus minée par les blessures.

CR7 veut Rüdiger à Al-Nassr

Mais selon Fichajes, une menace se précise. Elle vient d’Arabie saoudite et d’Al-Nassr, actuel leader du championnat saoudien. En effet, d’après le média ibérique, Cristiano Ronaldo (40 ans) a soufflé à la direction d’Al-Nassr le recrutement d’Antonio Rüdiger (32 ans) afin de renforcer l’arrière-garde du club saoudien, convaincu que l’international allemand apporterait un plus en solidité et en leadership défensif. De son côté, Antonio Rüdiger n’a pas encore tranché sur la suite à donner à sa carrière. Il privilégierait pour l’instant d’aller au bout de son contrat chez les Merengues Mais le danger est réel. A suivre…

Le parcours d’Antonio Rüdiger jusqu’ici…

VfB Stuttgart (2011–2015)

Il commence sa carrière professionnelle et devient rapidement titulaire en Bundesliga.

D’abord prêté, puis transféré définitivement. Il s’impose comme un défenseur solide en Serie A.

Période très réussie en Angleterre.

Palmarès avec Chelsea : Ligue des champions (2021) Ligue Europa (2019) FA Cup (2018) Supercoupe de l’UEFA (2021) Coupe du monde des clubs (2021)

Real Madrid (2022–présent)

Arrivé libre. Il devient un joueur clé de la défense madrilène.

Palmarès avec le Real Madrid : Ligue des champions (2024) Liga (2024) Supercoupe d’Espagne (2024)

