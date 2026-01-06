Real Madrid Mercato : Cristiano Ronaldo veut jouer un mauvais tour à Xabi Alonso !

Cristiano Ronaldo pousserait pour recruter Antonio Rüdiger, le défenseur central allemand du Real Madrid.
L’avenir d’Antonio Rüdiger est incertain. Le défenseur central international allemand est en fin de contrat à la Casa Blanca en juin 2026 et il n’a toujours pas prolongé, si bien que son avenir pourrait s’inscrire loin du Real et peut-être même dès cet hiver. Evidemment, un départ serait un coup dur pour Xabi Alonso, tant l’ancien joueur de la Roma est un pilier au sein d’une arrière-garde dans laquelle la recrue Dean Huijsen tarde à s’imposer, et qui est de plus minée par les blessures.
CR7 veut Rüdiger à Al-Nassr
Mais selon Fichajes, une menace se précise. Elle vient d’Arabie saoudite et d’Al-Nassr, actuel leader du championnat saoudien. En effet, d’après le média ibérique, Cristiano Ronaldo (40 ans) a soufflé à la direction d’Al-Nassr le recrutement d’Antonio Rüdiger (32 ans) afin de renforcer l’arrière-garde du club saoudien, convaincu que l’international allemand apporterait un plus en solidité et en leadership défensif. De son côté, Antonio Rüdiger n’a pas encore tranché sur la suite à donner à sa carrière. Il privilégierait pour l’instant d’aller au bout de son contrat chez les Merengues Mais le danger est réel. A suivre…
Le parcours d’Antonio Rüdiger jusqu’ici…
- VfB Stuttgart (2011–2015)
Il commence sa carrière professionnelle et devient rapidement titulaire en Bundesliga.
- AS Roma (2015–2017)
D’abord prêté, puis transféré définitivement. Il s’impose comme un défenseur solide en Serie A.
- Chelsea FC (2017–2022)
Période très réussie en Angleterre.
Palmarès avec Chelsea :
- Ligue des champions (2021)
- Ligue Europa (2019)
- FA Cup (2018)
- Supercoupe de l’UEFA (2021)
- Coupe du monde des clubs (2021)
- Real Madrid (2022–présent)
Arrivé libre. Il devient un joueur clé de la défense madrilène.
Palmarès avec le Real Madrid :
- Ligue des champions (2024)
- Liga (2024)
- Supercoupe d’Espagne (2024)
