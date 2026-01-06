À LA UNE DU 6 JAN 2026
Real Madrid Mercato : Cristiano Ronaldo veut jouer un mauvais tour à Xabi Alonso !

Par Laurent Hess - 6 Jan 2026, 17:00
Cristiano Ronaldo pousserait pour recruter Antonio Rüdiger, le défenseur central allemand du Real Madrid.

L’avenir d’Antonio Rüdiger est incertain. Le défenseur central international allemand est en fin de contrat à la Casa Blanca en juin 2026 et il n’a toujours pas prolongé, si bien que son avenir pourrait s’inscrire loin du Real et peut-être même dès cet hiver. Evidemment, un départ serait un coup dur pour Xabi Alonso, tant l’ancien joueur de la Roma est un pilier au sein d’une arrière-garde dans laquelle la recrue Dean Huijsen tarde à s’imposer, et qui est de plus minée par les blessures.

CR7 veut Rüdiger à Al-Nassr

Mais selon Fichajes, une menace se précise. Elle vient d’Arabie saoudite et d’Al-Nassr, actuel leader du championnat saoudien. En effet, d’après le média ibérique, Cristiano Ronaldo (40 ans) a soufflé à la direction d’Al-Nassr le recrutement d’Antonio Rüdiger (32 ans) afin de renforcer l’arrière-garde du club saoudien, convaincu que l’international allemand apporterait un plus en solidité et en leadership défensif. De son côté, Antonio Rüdiger n’a pas encore tranché sur la suite à donner à sa carrière. Il privilégierait pour l’instant d’aller au bout de son contrat chez les Merengues Mais le danger est réel. A suivre…

Le parcours d’Antonio Rüdiger jusqu’ici…

  • VfB Stuttgart (2011–2015)
    Il commence sa carrière professionnelle et devient rapidement titulaire en Bundesliga.
  • AS Roma (2015–2017)
    D’abord prêté, puis transféré définitivement. Il s’impose comme un défenseur solide en Serie A.
  • Chelsea FC (2017–2022)
    Période très réussie en Angleterre.

  • Palmarès avec Chelsea :
    • Ligue des champions (2021)
    • Ligue Europa (2019)
    • FA Cup (2018)
    • Supercoupe de l’UEFA (2021)
    • Coupe du monde des clubs (2021)
  • Real Madrid (2022–présent)
    Arrivé libre. Il devient un joueur clé de la défense madrilène.

  • Palmarès avec le Real Madrid :
    • Ligue des champions (2024)
    • Liga (2024)
    • Supercoupe d’Espagne (2024)

