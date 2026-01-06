À LA UNE DU 6 JAN 2026
[19:40]CAN : Boulbina délivre l’Algérie, les Fennecs prennent le quart !
[19:30]FC Barcelone Mercato : le retour de Cancelo pourrait provoquer un départ retentissant ! 
[19:00]FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour Samuel Gigot !
[18:30]ASSE : grosse inquiétude pour un cadre d’Horneland 
[18:00]RC Strasbourg : Pierre Ménès clarifie l’avenir de Marc Keller et envoie un message aux « abrutis » qui demandent son départ
[17:30]OM : De Zerbi sonne l’alerte avant de défier le PSG, 4 leaders sous pression !
[17:00]Real Madrid Mercato : Cristiano Ronaldo veut jouer un mauvais tour à Xabi Alonso !
[16:30]RC Strasbourg Mercato : la nomination de Liam Rosenior déclenche la colère des supporters de Chelsea
[16:00]ASSE : la montée en Ligue 1 peut-elle échapper aux Verts ?
[15:30]FC Nantes, OM Mercato : coup de théâtre pour l’avenir d’El Kaabi ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour Samuel Gigot !

Par Laurent Hess - 6 Jan 2026, 19:00
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le FC Nantes avait des vues sur l’ancien joueur de l’OM Samuel Gigot pour le Mercato. Mais le défenseur de la Lazio ne devrait pas revenir en Ligue 1 chez les Canaris.

Coup de théâtre sur la scène du mercato : le FC Nantes change brutalement de cap dans la quête d’un défenseur central. Alors qu’une arrivée semblait possible pour renforcer l’axe, la piste Samuel Gigot, un temps explorée vient d’être mise de côté par la direction nantaise.

Déjà actifs avec les signatures de Deiver Machado et de Rémy Cabella — ce dernier, prêté jusqu’en 2026, s’est déjà distingué lors de sa première apparition en marquant à Marseille (2-0) — les dirigeants n’avaient pas renoncé à muscler davantage leur arrière-garde. La nécessité s’imposait, alors que la pression du maintien en Ligue 1 ne laisse guère de place à l’erreur ou à l’approximation dans la gestion du recrutement.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le FC Nantes renonce à Gigot

À 32 ans, Samuel Gigot (Lazio) apparaissait comme une cible idéale : solide, expérimenté, et surtout disponible, son faible temps de jeu à Rome et la volonté d’un nouveau challenge facilitaient son ouverture à un départ. Mais selon Foot Mercato, les contacts initiés avec l’ancien défenseur de l’OM ne devraient finalement pas aller plus loin, du moins à court terme. Next !

FC NantesOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, OM