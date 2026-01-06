FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour Samuel Gigot !

Le FC Nantes avait des vues sur l’ancien joueur de l’OM Samuel Gigot pour le Mercato. Mais le défenseur de la Lazio ne devrait pas revenir en Ligue 1 chez les Canaris.

Coup de théâtre sur la scène du mercato : le FC Nantes change brutalement de cap dans la quête d’un défenseur central. Alors qu’une arrivée semblait possible pour renforcer l’axe, la piste Samuel Gigot, un temps explorée vient d’être mise de côté par la direction nantaise.

Déjà actifs avec les signatures de Deiver Machado et de Rémy Cabella — ce dernier, prêté jusqu’en 2026, s’est déjà distingué lors de sa première apparition en marquant à Marseille (2-0) — les dirigeants n’avaient pas renoncé à muscler davantage leur arrière-garde. La nécessité s’imposait, alors que la pression du maintien en Ligue 1 ne laisse guère de place à l’erreur ou à l’approximation dans la gestion du recrutement.

Le FC Nantes renonce à Gigot

À 32 ans, Samuel Gigot (Lazio) apparaissait comme une cible idéale : solide, expérimenté, et surtout disponible, son faible temps de jeu à Rome et la volonté d’un nouveau challenge facilitaient son ouverture à un départ. Mais selon Foot Mercato, les contacts initiés avec l’ancien défenseur de l’OM ne devraient finalement pas aller plus loin, du moins à court terme. Next !