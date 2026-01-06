À LA UNE DU 6 JAN 2026
[23:00]ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Les Verts sont loin des attentes de l’été »
[22:40]RC Lens Mercato : l’ancien flop des Sang et Or Oscar Cortés va rebondir en Argentine
[22:20]OM Mercato : l’Angleterre lâche une énorme bombe sur l’avenir de Mason Greenwood !
[21:56]CAN : la Côte d’Ivoire dernier qualifié pour les quarts de finale
[21:30]OM Mercato : Guendouzi en route pour un nouveau défi
[21:00]OM : Roberto De Zerbi est-il surcoté ?
[20:40]Ligue 2 : un concurrent de l’ASSE va frapper fort au Mercato !
[20:20]PSG : Sagnol glisse un message à Luis Enrique et Deschamps pour Zaire-Emery
[20:00]ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Stassin, c’est son frère jumeau qui joue ? »
[19:40]CAN : Boulbina délivre l’Algérie, les Fennecs prennent le quart !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Sagnol glisse un message à Luis Enrique et Deschamps pour Zaire-Emery

Par Laurent Hess - 6 Jan 2026, 20:20
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Phénomène de précocité au Paris Saint-Germain, Warren Zaire-Emery n’en finit plus de surprendre. À 19 ans, l’international français s’affirme désormais à un nouveau poste : latéral droit. Un tournant initié par Luis Enrique pour pallier l’absence d’Achraf Hakimi durant la Coupe d’Afrique des Nations, mais qui soulève aujourd’hui une vraie question parmi les observateurs : et si cette réinvention devenait durable, au PSG comme en équipe de France ? Willy Sagnol vote pour !

Privé de son titulaire habituel sur le couloir droit, le PSG a dû innover. Luis Enrique a pris la décision d’installer Warren Zaire-Emery à la place d’Achraf Hakimi, un choix qui aurait pu dérouter le jeune Parisien. Mais loin de se contenter de dépanner, WZE a impressionné, enchaînant les prestations abouties et révélant d’autres facettes de son talent. Avec 17 matchs disputés depuis le début de la saison et une régularité impressionnante (plus de 88 % de titularisations), il s’agit clairement d’un pari gagnant.

Sagnol adoube Zaire-Emery au poste de latéral avec le PSG

Parmi les voix qui s’élèvent pour saluer cette métamorphose, celle de Willy Sagnol, dans L’Equipe, ce mardi. L’ancien international, champion de France à ce poste avec l’AS Monaco, voit en Zaire-Emery un potentiel rare à faire éclore sur le flanc droit. Il détaille : « Warren dispose du bagage tactique, il a toutes les aptitudes pour être latéral. Centre de gravité bas, bons appuis, il s’adapte vite aux duels avec des joueurs rapides. » Sagnol insiste également sur l’apport offensif de Zaire-Emery : lorsqu’il déborde depuis la base, il peut voir le jeu devant lui, prendre de la vitesse, casser des lignes, et ne se retrouve pas dos au but. Cette projection offensive correspond idéalement aux attentes du football actuel, où l’arrière droit doit être aussi performant en attaque qu’en défense.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Reste maintenant à savoir si Luis Enrique, séduit par la polyvalence de son protégé, décidera de pérenniser ce choix lorsque l’effectif du PSG sera au complet. Et si Didier Deschamps s’en inspirera chez les Bleus.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot