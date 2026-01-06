PSG : Sagnol glisse un message à Luis Enrique et Deschamps pour Zaire-Emery

Phénomène de précocité au Paris Saint-Germain, Warren Zaire-Emery n’en finit plus de surprendre. À 19 ans, l’international français s’affirme désormais à un nouveau poste : latéral droit. Un tournant initié par Luis Enrique pour pallier l’absence d’Achraf Hakimi durant la Coupe d’Afrique des Nations, mais qui soulève aujourd’hui une vraie question parmi les observateurs : et si cette réinvention devenait durable, au PSG comme en équipe de France ? Willy Sagnol vote pour !

Privé de son titulaire habituel sur le couloir droit, le PSG a dû innover. Luis Enrique a pris la décision d’installer Warren Zaire-Emery à la place d’Achraf Hakimi, un choix qui aurait pu dérouter le jeune Parisien. Mais loin de se contenter de dépanner, WZE a impressionné, enchaînant les prestations abouties et révélant d’autres facettes de son talent. Avec 17 matchs disputés depuis le début de la saison et une régularité impressionnante (plus de 88 % de titularisations), il s’agit clairement d’un pari gagnant.

Sagnol adoube Zaire-Emery au poste de latéral avec le PSG

Parmi les voix qui s’élèvent pour saluer cette métamorphose, celle de Willy Sagnol, dans L’Equipe, ce mardi. L’ancien international, champion de France à ce poste avec l’AS Monaco, voit en Zaire-Emery un potentiel rare à faire éclore sur le flanc droit. Il détaille : « Warren dispose du bagage tactique, il a toutes les aptitudes pour être latéral. Centre de gravité bas, bons appuis, il s’adapte vite aux duels avec des joueurs rapides. » Sagnol insiste également sur l’apport offensif de Zaire-Emery : lorsqu’il déborde depuis la base, il peut voir le jeu devant lui, prendre de la vitesse, casser des lignes, et ne se retrouve pas dos au but. Cette projection offensive correspond idéalement aux attentes du football actuel, où l’arrière droit doit être aussi performant en attaque qu’en défense.

Reste maintenant à savoir si Luis Enrique, séduit par la polyvalence de son protégé, décidera de pérenniser ce choix lorsque l’effectif du PSG sera au complet. Et si Didier Deschamps s’en inspirera chez les Bleus.