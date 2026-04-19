La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le PSG prépare un mercato structuré et ambitieux et aurait déjà défini trois enveloppes distinctes pour renforcer son effectif, avec un plan validé et piloté par Luis Enrique.

Le PSG entre dans une nouvelle phase de préparation pour son mercato estival. Et cette fois, la stratégie semble bien plus cadrée que lors des précédentes fenêtres de recrutement.

Selon L’Équipe, le club de la capitale aurait mis en place une organisation très précise : trois enveloppes financières distinctes, chacune dédiée à un profil de joueur bien identifié. Une méthode qui traduit une volonté claire de maîtriser chaque scénario possible du marché.

Un plan structuré en trois niveaux

L’idée du PSG est simple : ne pas se limiter à une seule piste par poste, mais anticiper plusieurs options selon le marché et les opportunités. Concrètement, chaque poste ciblé serait associé à trois profils :

une cible prioritaire (niveau top européen)

une alternative crédible

une option de dernier recours plus accessible

Cette hiérarchisation permet au club de rester réactif sans perdre de temps dans les négociations, tout en gardant une flexibilité financière importante. Une logique qui s’inscrit dans une stratégie plus rationnelle que par le passé, où certains mercatos avaient été jugés trop impulsifs.

Luis Enrique au centre du projet

Autre élément majeur : l’implication directe de Luis Enrique dans la construction de cette liste. L’entraîneur du PSG ne se contente pas de valider les profils. Il participe activement aux choix, en fonction de son projet de jeu et des équilibres qu’il souhaite installer. Le message est clair en interne : le PSG ne recrutera que des joueurs considérés comme de véritables “plus” pour l’équipe. Aucune arrivée ne serait validée sans un impact immédiat sur la performance collective.

Doha veut garder le contrôle total

Cette stratégie intervient aussi dans un contexte où plusieurs situations restent ouvertes au sein de l’effectif. Certains joueurs pourraient voir leur temps de jeu évoluer selon la concurrence et les choix tactiques. Ces incertitudes poussent donc le club à anticiper plusieurs scénarios, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. L’objectif est clair : éviter toute désorganisation en cas de mouvement interne.

Derrière cette organisation, on retrouve une volonté forte de Doha de garder la main sur l’ensemble du processus. Le PSG veut désormais fonctionner avec une grille de lecture plus rationnelle du mercato, en limitant les recrutements “réactionnels” et en privilégiant une construction plus maîtrisée de l’effectif. Trois enveloppes, trois niveaux de priorité, et une flexibilité totale selon les opportunités du marché. Une stratégie qui montre un changement de méthode assumé.

Vers un mercato plus chirurgical

Ce dispositif confirme une tendance forte : le PSG ne cherche plus à empiler les stars, mais à cibler précisément ses besoins. Chaque recrutement devra répondre à une logique sportive claire, sans excès ni surenchère inutile. Reste désormais à voir si ce plan très structuré résistera à la réalité du mercato, souvent imprévisible. Mais une chose est sûre : Paris arrive préparé, avec une méthode qui tranche avec les années précédentes.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League