Coupe de France : Strasbourg cartonne avec son nouveau coach, Lorient s’est fait peur… la suite des 16es

Les résultats de la suite des 16es de finale de la Coupe de France.

Ce samedi se disputaient les premiers matchs des 16es de finale de la Coupe de France. Les matchs de 18h ont notamment opposé le RC Strasbourg à l’US Avranches. Le RCSA, emmené par son nouveau coach Gary O’Neil, a cartonné 6-0. De son côté, le FC Lorient a concédé l’ouverture du score contre les Hauts Lyonnais, mais a finalement gagné 3-1. En Ligue 2, le Stade de Reims a dû aller jusqu’aux tirs au but pour sortir Le Puy, tandis que Laval s’est imposé à Istres. Rendez-vous demain pour la suite !

Les résultats des 16es de CDF

Samedi 10 janvier 2026

US Orléans (N1) 1-3 AS Monaco (L1)

Angers SCO (L1) 1-1 (5-6 aux tab) Toulouse FC (L1)

SC Bastia (L2) 0-2 ESTAC Troyes (L2)

Montreuil (R1) 2-4 Amiens SC (L2)

US Avranches (N2) 0-6 RC Strasbourg Alsace (L1)

Le Puy (N1) 0-0 (0-3 aux tab) Stade de Reims (L2)

Hauts Lyonnais (N3) 1-3 FC Lorient (L1)

Istres (N2) 0-2 Stade Lavallois (L2)

Dimanche 11 janvier 2026

Sochaux (N1) – RC Lens (L1)

US Chantilly (N2) – Stade Rennais FC (L1)

FC Metz (L1) – Montpellier HSC (L2)

Le Mans FC (L2) – AS Nancy Lorraine (L2)

FC Nantes (L1) – OGC Nice (L1)

Lille OSC (L1) – Olympique Lyonnais (L1)

Lundi 12 janvier 2026

Paris Saint-Germain (L1) – Paris FC (L1)

Mardi 13 janvier 2026