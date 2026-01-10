À LA UNE DU 10 JAN 2026
[20:32]CAN 2025 : l’Algérie éliminée, Luca Zidane a vrillé complet sous les yeux de son père
[20:19]Coupe de France : Strasbourg cartonne avec son nouveau coach, Lorient s’est fait peur… la suite des 16es
[20:10]OM : après le PSG, De Zerbi a-t-il enfin trouvé son onze type ?
[19:40]Le RC Lens ignoré à Sochaux, imbroglio sur le parcage… les coulisses lunaires du report
[19:08]CAN 2025 : le Nigeria rejoint le Maroc en demies, le FC Nantes devra patienter pour Awaziem
[18:51]OM Mercato : annoncé proche de l’AS Roma, Vaz reçoit une terrible nouvelle
[18:33]Mercato : un club de Ligue 1 veut doubler l’OL et le Stade Rennais pour ce crack du PSG
[18:18]Mercato : la CAN 2025 offre au PSG une alternative moins coûteuse à Bouaddi (LOSC)
[17:51]Coupe de France : Monaco élimine Orléans, Toulouse s’en sort aux TAB à Angers… les résultats des 16es
[17:31]OM Mercato : un ancien du Stade Rennais à la place d’Abdelli l’été prochain ?
Coupe de France : Strasbourg cartonne avec son nouveau coach, Lorient s’est fait peur… la suite des 16es

Par William Tertrin - 10 Jan 2026, 20:19
Les résultats de la suite des 16es de finale de la Coupe de France.

Ce samedi se disputaient les premiers matchs des 16es de finale de la Coupe de France. Les matchs de 18h ont notamment opposé le RC Strasbourg à l’US Avranches. Le RCSA, emmené par son nouveau coach Gary O’Neil, a cartonné 6-0. De son côté, le FC Lorient a concédé l’ouverture du score contre les Hauts Lyonnais, mais a finalement gagné 3-1. En Ligue 2, le Stade de Reims a dû aller jusqu’aux tirs au but pour sortir Le Puy, tandis que Laval s’est imposé à Istres. Rendez-vous demain pour la suite !

Les résultats des 16es de CDF

Samedi 10 janvier 2026

  • US Orléans (N1) 1-3 AS Monaco (L1)
  • Angers SCO (L1) 1-1 (5-6 aux tab) Toulouse FC (L1)
  • SC Bastia (L2) 0-2 ESTAC Troyes (L2)
  • Montreuil (R1) 2-4 Amiens SC (L2)
  • US Avranches (N2) 0-6 RC Strasbourg Alsace (L1)
  • Le Puy (N1) 0-0 (0-3 aux tab) Stade de Reims (L2)
  • Hauts Lyonnais (N3) 1-3 FC Lorient (L1)
  • Istres (N2) 0-2 Stade Lavallois (L2)

Dimanche 11 janvier 2026

  • Sochaux (N1) – RC Lens (L1)
  • US Chantilly (N2) – Stade Rennais FC (L1)
  • FC Metz (L1) – Montpellier HSC (L2)
  • Le Mans FC (L2) – AS Nancy Lorraine (L2)
  • FC Nantes (L1) – OGC Nice (L1)
  • Lille OSC (L1) – Olympique Lyonnais (L1)

Lundi 12 janvier 2026

  • Paris Saint-Germain (L1) – Paris FC (L1)

Mardi 13 janvier 2026

  • Bayeux (R1) – Olympique de Marseille (L1)

Lorient FCRC Strasbourg

