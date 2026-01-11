À LA UNE DU 11 JAN 2026
[13:02]RC Lens : la compo de Sage pour affronter Sochaux en Coupe de France
[12:48]OL, Real Madrid Mercato : Benzema vers un grand retour, la réponse est connue
[12:34]OM : pisté par Marseille, il fait un énorme buzz après son élimination de la CAN
[12:13]Mercato : un ancien du PSG retrouve un club… à 44 ans !
[11:57]FC Nantes Mercato : un golgoth de la CAN ciblé, le départ d’une recrue estivale acté
[11:39]Stade Rennais Mercato : l’Arabie saoudite fonce sur le nouveau Ousmane Dembélé !
[11:09]Revue de presse : grosse nouvelle pour Sochaux-RC Lens, Genesio (LOSC) se paye l’arbitrage, polémique en Coupe de France
[10:48]OM Mercato : le prix de Vaz revu à la baisse, un regret à 80 M€ se profile !
[10:09]FC Nantes Mercato : les Kita tiennent leur 3e recrue, c’est une valeur sûre de Ligue 1
[09:56]ASSE Mercato : un renfort pour remplacer Bernauer, tout dépend d’une seule condition !
Par William Tertrin - 11 Jan 2026, 12:13
Nenê, l’inusable milieu offensif brésilien, âgé de 44 ans, a officiellement signé ce vendredi avec Botafogo-PB, formation de Série C brésilienne basée à João Pessoa, dans l’État du Paraíba – sans aucun lien sportif avec le Botafogo de Rio dirigé par John Textor.

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco, champion de France 2013, poursuit ainsi une carrière hors norme. Avec ce nouvel engagement, Nenê atteint la barre des 16 clubs différents disputés en carrière professionnelle, un record de longévité rare dans le football contemporain.

Une 26ᵉ saison professionnelle

Celui qui disputera bientôt sa 26ᵉ saison professionnelle avait quitté le EC Juventude après le revers collectif de la saison 2025, marqué par la relégation du club en Série B. Au sein de l’équipe gaúcha, il avait compilé 32 apparitions, trois buts et six passes décisives la saison dernière, avant de devenir libre de tout contrat et de choisir la nouvelle aventure paraibane.

À Botafogo-PB, Nenê arrive comme un élément d’expérience et de leadership, désigné par certains comme un « joueur capable de faire la différence » dans le contexte d’une saison riche en compétitions : le championnat de l’État, la Copa do Nordeste, la Copa do Brasil et la Série C nationale.

Tout au long d’une carrière qui l’a vu évoluer au Brésil, en France, en Espagne, au Qatar ou en Angleterre, le vétéran a laissé son empreinte dans de nombreux clubs : Palmeiras, Santos, PSG, Monaco, Vasco da Gama, West Ham, Fluminense, entre autres. Sa carrière est jalonnée de performances notables et de titres, dont le championnat de Ligue 1 avec le PSG en 2012-13.

À 44 ans, bien loin de raccrocher les crampons, Nenê prouve une fois de plus que sa passion pour le jeu reste intacte – au point d’écrire un nouveau chapitre excitant dans le nord-est brésilien.

