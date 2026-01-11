À LA UNE DU 11 JAN 2026
[13:02]RC Lens : la compo de Sage pour affronter Sochaux en Coupe de France
[12:48]OL, Real Madrid Mercato : Benzema vers un grand retour, la réponse est connue
[12:34]OM : pisté par Marseille, il fait un énorme buzz après son élimination de la CAN
[12:13]Mercato : un ancien du PSG retrouve un club… à 44 ans !
[11:57]FC Nantes Mercato : un golgoth de la CAN ciblé, le départ d’une recrue estivale acté
[11:39]Stade Rennais Mercato : l’Arabie saoudite fonce sur le nouveau Ousmane Dembélé !
[11:09]Revue de presse : grosse nouvelle pour Sochaux-RC Lens, Genesio (LOSC) se paye l’arbitrage, polémique en Coupe de France
[10:48]OM Mercato : le prix de Vaz revu à la baisse, un regret à 80 M€ se profile !
[10:09]FC Nantes Mercato : les Kita tiennent leur 3e recrue, c’est une valeur sûre de Ligue 1
[09:56]ASSE Mercato : un renfort pour remplacer Bernauer, tout dépend d’une seule condition !
RC Lens : la compo de Sage pour affronter Sochaux en Coupe de France

Par William Tertrin - 11 Jan 2026, 13:02
💬 Commenter
Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter Sochaux en 16es de finale de Coupe de France.

Ce dimanche, au lendemain du report du match, le RC Lens est à Sochaux pour les 16es de finale de la Coupe de France. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Pierre Sage. Coup d’envoi à 14h au stade Bonal.

La compo du RCL

Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Abdulhamid, Sotoca (cap), Thomasson, Udol – Guilavogui, Edouard, Saïd.

RC Lens

