RC Lens : la compo de Sage pour affronter Sochaux en Coupe de France

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter Sochaux en 16es de finale de Coupe de France.

Ce dimanche, au lendemain du report du match, le RC Lens est à Sochaux pour les 16es de finale de la Coupe de France. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Pierre Sage. Coup d’envoi à 14h au stade Bonal.

La compo du RCL

Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Abdulhamid, Sotoca (cap), Thomasson, Udol – Guilavogui, Edouard, Saïd.