À LA UNE DU 11 JAN 2026
[19:25]RC Lens : les gestes très classes des Sang et Or après la qualification à Sochaux
[18:48]FC Barcelone – Real Madrid : on sait si Mbappé est titulaire, les compos sont tombées
[18:42]ASSE Mercato : Davitashvili, pas un premier choix au Benfica
[18:22]FC Nantes Mercato : on sait quand Sissoko sera officiellement canari
[17:53]Real Madrid Mercato : Liverpool prêt à mettre 180 M€ pour une victime de Mbappé ?
[17:34]RC Lens : Sage reconnaît avoir passé un savon à ses joueurs à Sochaux
[17:14]OM, Stade Rennais Mercato : un an après, une cible pourrait débarquer en L1
[17:03]FC Nantes – OGC Nice : le onze de Kantari dévoilé
[17:01]Chantilly – Stade Rennais : la compo des Rouge et Noir est là
[16:52]Stade Rennais Mercato : c’est fait pour une recrue à 11 M€ suivie par la Bundesliga
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid Mercato : Liverpool prêt à mettre 180 M€ pour une victime de Mbappé ?

Par Raphaël Nouet - 11 Jan 2026, 17:53
💬 Commenter
Jude Bellingham, Vinicius Jr et Kylian Mbappé célébrant un but du Real Madrid contre l'Athletic Bilbao.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Déjà désireux de le recruter en 2023, Liverpool viserait à nouveau Jude Bellingham, dont les performances au Real Madrid sont moins brillantes depuis l’arrivée de Kylian Mbappé.

S’il est l’un des meilleurs buteurs du monde, Kylian Mbappé a un gros défaut : ses partenaires offensifs brillent moins à cause de lui. Car le natif de Bondy réclame tous les ballons et veut que le jeu de son équipe passe obligatoirement pas lui. En conséquence, ses coéquipiers voient leur influence et leurs statistiques chuter de façon vertigineuse. C’est arriver à Paris avec Edinson Cavani, Neymar et même Lionel Messi. C’est ce qui se produit au Real Madrid avec Vinicius Jr, Rodrygo ou Jude Bellingham. Après une première saison incroyable chez les Merengue, en 2023-24, l’Anglais pâtit de la présence encombrante de Mbappé. Xabi Alonso ne parvient pas à lui trouver le meilleur poste pour qu’il retrouve de sa superbe. Ce qui pourrait inciter Bellingham à quitter Madrid ?

Une piste surprenante

Ekrem Konur annonce en tout cas que, comme en 2023 quand il a quitté Dortmund, le milieu de terrain ne manquerait pas de courtisans dans son pays ! A l’époque, Liverpool, les deux Manchester, Chelsea et Arsenal lui avaient fait une cour effrénée. Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts, ce serait toujours le cas des Reds, prêts à mettre 180 M€ pour le recruter ! Une information à prendre avec des pincettes car le LFC a mis 125 M€ sur Florian Wirtz l’été dernier et il compte dans ses rangs des milieux aussi talentueux qu’Alexis MacAllister, Ryan Gravenberch ou Dominik Szoboszlai. Une arrivée de Bellingham risquerait de perturber un peu plus un Wirtz qui a déjà du mal à s’adapter au jeu anglais…

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Pour le Real Madrid, qui a accumulé les Galactiques de façon inconsidérée, comme lors du premier passage de Florentino Pérez à la présidence, une telle somme serait en tout cas de réaliser une belle plus-value puisque Jude Bellingham a été recruté pour 127 M€ il y a deux ans et demi.

Mercato

Mercato foot : les infos les plus chaudes

Vidéos Mercato foot : toutes les dernières vidéos