Déjà désireux de le recruter en 2023, Liverpool viserait à nouveau Jude Bellingham, dont les performances au Real Madrid sont moins brillantes depuis l’arrivée de Kylian Mbappé.

S’il est l’un des meilleurs buteurs du monde, Kylian Mbappé a un gros défaut : ses partenaires offensifs brillent moins à cause de lui. Car le natif de Bondy réclame tous les ballons et veut que le jeu de son équipe passe obligatoirement pas lui. En conséquence, ses coéquipiers voient leur influence et leurs statistiques chuter de façon vertigineuse. C’est arriver à Paris avec Edinson Cavani, Neymar et même Lionel Messi. C’est ce qui se produit au Real Madrid avec Vinicius Jr, Rodrygo ou Jude Bellingham. Après une première saison incroyable chez les Merengue, en 2023-24, l’Anglais pâtit de la présence encombrante de Mbappé. Xabi Alonso ne parvient pas à lui trouver le meilleur poste pour qu’il retrouve de sa superbe. Ce qui pourrait inciter Bellingham à quitter Madrid ?

Une piste surprenante

Ekrem Konur annonce en tout cas que, comme en 2023 quand il a quitté Dortmund, le milieu de terrain ne manquerait pas de courtisans dans son pays ! A l’époque, Liverpool, les deux Manchester, Chelsea et Arsenal lui avaient fait une cour effrénée. Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts, ce serait toujours le cas des Reds, prêts à mettre 180 M€ pour le recruter ! Une information à prendre avec des pincettes car le LFC a mis 125 M€ sur Florian Wirtz l’été dernier et il compte dans ses rangs des milieux aussi talentueux qu’Alexis MacAllister, Ryan Gravenberch ou Dominik Szoboszlai. Une arrivée de Bellingham risquerait de perturber un peu plus un Wirtz qui a déjà du mal à s’adapter au jeu anglais…

Pour le Real Madrid, qui a accumulé les Galactiques de façon inconsidérée, comme lors du premier passage de Florentino Pérez à la présidence, une telle somme serait en tout cas de réaliser une belle plus-value puisque Jude Bellingham a été recruté pour 127 M€ il y a deux ans et demi.